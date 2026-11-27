Покупець на ринку "Черемушки" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Кабачки дорожчі за куряче філе, огірки невдовзі можуть коштувати 250 гривень за кілограм, а мандарини, навпаки, дешевшають. Через похолодання продавці зелені можуть скоро припинити торгівлю, а виробники домашньої молочної продукції вже підвищують ціни через скорочення надоїв. Водночас у м’ясних рядах з’являється більше акційних пропозицій.

Журналісти Новини.LIVE побували на одеському ринку "Черемушки" та дізналися, скільки коштують продукти напередодні зими, що найчастіше купують містяни та до яких змін цін варто готуватися.

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Овочевий ряд

На прилавку поки що переважає українська продукція, значну частину якої привозять із Бессарабії, проте в асортименті вже з’являються й овочі з Туреччини. Попитом нині користуються редька, броколі, цвітна капуста, картопля та білокачанна капуста для квашення. За словами продавчині, торгівля вже не така жвава, як улітку, тож більше покупців очікують на вихідних. Водночас ціни на деякі овочі вже відчутно зросли, а з подальшим похолоданням прогнозують ще більше здорожчання.

"Огірок злітає, кабачок злітає, помідори йдуть, бо холодно. І це суттєво навіть злетить. Огірок, днями може буде 250 гривень. Якщо мінус 5, то ціни вже злетять всі. Кабачки наші скоро закінчаться, огірок ще тиждень, напевно, теж піде", — каже продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана про ціни на овочі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Помідори домашні ізмаїльські — 75 грн/кг

Помідори "Примадонна" — 130 грн/кг

Помідори "Мікадо" (рожеві, жовті) — 130 грн/кг

Помідори чері — 180 грн/кг

Капуста білокачанна — 25 грн/кг

Цибуля салатна (червона, біла) — 50 грн/кг

Цибуля звичайна — 30 грн/кг

Картопля — 23 грн/кг

Перець домашній ізмаїльський — 80 грн/кг

Перець зелений — 55 грн/кг

Перець червоний — 120 грн/кг

Морква — 35 грн/кг

Буряк — 35 грн/кг

Часник домашній — 180 грн/кг

Капуста кольрабі — 80 грн/кг

Редька — 60 грн/кг

Баклажани домашні — 100 грн/кг

Селера — 80 грн/кг

Броколі — 80 грн/кг

Цвітна капуста — 45 грн/кг

Фіолетова капуста — 40 грн/кг

Пекінська капуста — 40 грн/кг

Кабачки — 200 грн/кг

Огірки — 160–180 грн/кг

Вартість бессарабських продуктів:

Каварма та домашнє сало — 350–650 грн

Сало мариноване — 350 грн/кг

Яйця домашні — 80 грн

Бринза овеча — 450 грн/кг

Аджика домашня — 150 грн/л

Аджика домашня (0,5 л) — 80 грн

Аджика грузинська гостра — 80 грн

Олія із смаженого насіння — 100 грн/пляшка

Олія із сирого насіння — 100 грн/пляшка

Овочі на ринку "Черемушки" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Фруктовий ряд

На фруктовому прилавку зараз найбільшим попитом користуються хурма, мандарини та гранати. Продукцію привозять переважно з Азербайджану, Туреччини та Іспанії. Покупцям також пропонують свіжовичавлений гранатовий сік, який готують безпосередньо на місці. На відміну від овочів, вартість деяких сезонних фруктів поступово знижується. За словами продавчині, ціни значною мірою залежать від сорту та країни походження.

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"Не змінились ціни, трошки впали. Наприклад, мандаринка упала, була ПАР, вона трошечки дорожча була — 180 гривень за кілограм, так само лимончики були дорожчі, і все по чуть-чуть падає: на гривень 10-20. І мандаринка все залежить від сорту. Сорт буває дорожче", — пояснює продавчиня Ірина.

Продавчиня Ірина про ціни на фрукти. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Хурма азербайджанська — 120 грн/кг

Хурма "Шарон" (Іспанія) — 150 грн/кг

Апельсини — 130 грн/кг

Ківі — 150 грн/кг

Лимони — 130 грн/кг

Мандарини без кісточок — 120 грн/кг

Вартість іншої продукції:

Імбир — 200 грн/кг

Свіжовичавлений гранатовий сік — 600 грн/л

Фрукти на ринку "Черемушки" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зелень на ринку "Черемушки"

Попри сезонне здорожчання зелені, продавці намагаються утримувати звичну для покупців вартість пучка — 20 гривень, зменшуючи його вагу. За словами продавця Сергія, закупівельна ціна кропу сягає 400 гривень за кілограм, а зеленої цибулі — від 200 гривень. Найчастіше покупці обирають кріп, петрушку, зелену цибулю та листовий салат. Однак найближчими днями асортимент зелені на ринку може скоротитися через заморозки, адже навіть утеплення прилавків не рятує продукцію від мінусових температур.

"З суботи по вівторок мінуса будуть, ми не будемо стояти, напевно. Зелень спортиться. Мінус 3 — все, ховайся. Ми десь утепляли його, але все одно, коли відкриваєш ковдру, заходе воздух, ти закриваєш, і там, як морозильна камера, виходить", — говорить продавець Сергій.

Продавець Сергій про ціни на зелень. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені:

Кріп — 20 грн/пучок

Зелена цибуля — 20 грн/пучок

Петрушка — 20 грн/пучок

Селера — 20 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Шпинат — 20–25 грн/пучок

Кінза — 20 грн/пучок

М’ята — 20 грн/пучок

Листовий салат — 20 грн/пучок

Вагові салати — 200–250 грн/кг

Салат "Айсберг" — 170 грн/кг

Селера стеблова — 180 грн/кг

Зелень на ринку "Черемушки" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд

М’ясну продукцію на ринок постачають українські виробники з різних регіонів: свинину — з Вінниччини, курятину — зі Львівщини та Харківщини. В асортименті також є індичатина, субпродукти та напівфабрикати. За словами продавчині Тетяни, попит залежить від уподобань покупців: одні частіше обирають курятину, інші — свинину. Водночас пожвавити торгівлю допомагають акційні пропозиції, які нині діють на окремі види м’яса та напівфабрикатів.

"Ну, от ціни помінялися, пішли акції. Так, це не понізились, стали нижче. Ну, мабуть, із закупкою пов’язані акції. Не на все, але на деякий товар", — зазначає продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про ціни на м'ясо. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини:

Биток — 220 грн/кг

Шия — 259 грн/кг

Чалагач — 223,30 грн/кг

Окіст на кістці — 50 грн/кг

Лопатка — 196,90 грн/кг

Щока — 99 грн/кг

Лопатка на кістці — 159,50 грн/кг

Ребра — 220 грн/кг

Ребра до борщу — 104,50 грн/кг

Пашина — 203,50 грн/кг

Ребра для гриля — 165 грн/кг

Грудинка — 209 грн/кг

Підчеревина — 209 грн/кг

М’ясо для смаження — 170,50 грн/кг

Голяшка — 93,50 грн/кг

Голяшка нарубана — 115,50 грн/кг

Вартість субпродуктів:

Печінка яловича — 126,50 грн/кг

Серце яловиче — 115,50 грн/кг

Печінка свиняча — 66 грн/кг

Серце свиняче — 137,50 грн/кг

Нирки — 66 грн/кг

Шлунки — 93,50 грн/кг

Серце куряче — 139,70 грн/кг

Печінка куряча — 126,50 грн/кг

Печінка індича — 138 грн/кг

Вартість індичатини:

Гомілка — 126,50 грн/кг

Шия — 132 грн/кг

Стегно — 275 грн/кг

Чалагач — 201,30 грн/кг

Гомілка нарізана — 159,50 грн/кг

Крило — 126,50 грн/кг

Філе — 286 грн/кг

Вартість курятини:

Гомілка — 82,50 грн/кг

Крило — 82,50 грн/кг

Стегно — 126,50 грн/кг

Крило (2/3) — 94,60 грн/кг

Чверть куряча — 79,20 грн/кг

Стегно зі спинкою — 85,80 грн/кг

Грудинка — 110 грн/кг

Кістки курячі — 17,80 грн/кг

Філе — 176 грн/кг

Курчата — 82,50 грн/кг

Кури охолоджені — 89,98 грн/кг

Кури домашні — 132 грн/кг

Вартість фаршу та м’ясних напівфабрикатів:

Фарш свинячо-яловичий — 168,30 грн/кг

Фарш свинячий — 176 грн/кг

Фарш домашній — 146,30 грн/кг

Фарш елітний — 176 грн/кг

Купати свинячі — 98 грн/кг

Купати м’ясні — 192,50 грн/кг

Купати для гриля — 143 грн/кг

Курчата табака — 129 грн/кг

Гомілка в маринаді — 119,90 грн/кг

Окіст на кістці в маринаді — 189,90 грн/кг

Стейки зі свинячої шиї — 298 грн/кг

Чалагач маринований — 242,90 грн/кг

М'ясо на ринку "Черемушки" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Молочний ряд

Домашню молочну продукцію на один з прилавків пані Тетяна привозить із села Ройлянка Білгород-Дністровської громади. Найчастіше покупці обирають жирний кисломолочний сир, овечу бринзу, фету, вершкове масло та домашні яйця. З настанням холодів асортимент дещо скоротився: м’якої овечої бринзи вже немає, оскільки завершився сезон доїння овець. Взимку менше молока дають і корови, що позначається на обсягах виробництва та вартості домашньої молочної проду

"Ну, був сир 220, а зараз 250. Ну, не трошки, не набагато подорожчав. А якщо хтось такого приходить, ми і виступаємо, і ті самі 220. Ну, цей час треба переждати. Січень, лютий, коровки потеляться, і знову все буде. Коли село є, Одеса живе з натуральним. Бо я не думаю, що в магазині щось дешевше і щось натуральне", — розповідає продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про ціни на молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочної продукції:

Сир кисломолочний — 150–250 грн/кг

Моцарела — 100 грн/баночка

Бринза коров’яча — 250 грн/кг

Бринза овеча тверда (бочкова) — 400 грн/кг

Фета з коров’ячого молока — 250 грн/кг

Масло домашнє — 550 грн/кг

Сулугуні — 330 грн/кг

Вершки — 400 грн/кг

Сметана — 250 грн/кг

Вартість іншої домашньої продукції:

Яйця домашні — 75 грн/10 шт.

Млинці домашні — 280 грн/кг

Мед із різнотрав’я — 250 грн/баночка (близько 800 г)

Молочна продукція на ринку "Черемушки" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Напередодні зими на ринку "Черемушки" змінюється співвідношення цін на сезонні та звичні повсякденні продукти. Наприклад, за кілограм огірків зараз можна придбати понад сім кілограмів картоплі. При цьому не завжди незмінна ціна означає, що продукт не подорожчав, — у випадку із зеленню зменшується вага пучка. Тож у зимовий період сезонність продукції найбільше вирішує остаточний цінник.

Раніше Новини.LIVE розповідали про ціни на одеському Привозі та зміни вартості продуктів у листопаді. Морква й сало вже подорожчали, тоді як окремі види м’яса продавці готові віддавати дешевше через менший попит.

Також ми писали про ціни на Новому ринку в Одесі та зміни вартості продуктів восени. Найпомітніше подорожчали окремі овочі й молочні продукти, тоді як ціни на м’ясо та копченості переважно залишалися стабільними.