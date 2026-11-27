Покупатель на рынке "Черемушки" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Кабачки стоят дороже куриного филе, огурцы вскоре могут стоить 250 гривен за килограмм, а мандарины, напротив, дешевеют. Из-за похолодания продавцы зелени могут вскоре прекратить торговлю, а производители домашней молочной продукции уже повышают цены из-за сокращения надоев. В то же время в мясных рядах появляется все больше акционных предложений.

Журналисты Новини.LIVE побывали на одесском рынке «Черемушки» и узнали, сколько стоят продукты в преддверии зимы, что чаще всего покупают горожане и к каким изменениям цен стоит готовиться.

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Овощной отдел

На прилавках пока преобладает украинская продукция, значительную часть которой привозят из Бессарабии, однако в ассортименте уже появляются и овощи из Турции. Сейчас пользуются спросом редька, брокколи, цветная капуста, картофель и белокочанная капуста для квашения. По словам продавщицы, торговля уже не такая оживленная, как летом, поэтому больше покупателей ожидают в выходные. В то же время цены на некоторые овощи уже ощутимо выросли, а с дальнейшим похолоданием прогнозируют ещё большее подорожание.

"Огурец взлетает, кабачок взлетает, помидоры уходят, потому что холодно. И это существенно даже взлетит. Огурец, на днях, может, будет стоить 250 гривен. Если будет минус 5, то цены уже все взлетят. Наши кабачки скоро закончатся, огурец еще неделю, наверное, тоже уйдет", — говорит продавщица Светлана.

Продавщица Светлана о ценах на овощи. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Домашние измайльские помидоры — 75 грн/кг

Помидоры "Примадонна" — 130 грн/кг

Помидоры "Микадо" (розовые, желтые) — 130 грн/кг

Помидоры черри — 180 грн/кг

Капуста белокочанная — 25 грн/кг

Лук салатный (красный, белый) — 50 грн/кг

Лук обыкновенный — 30 грн/кг

Картофель — 23 грн/кг

Перец домашний измаильский — 80 грн/кг

Перец зеленый — 55 грн/кг

Перец красный — 120 грн/кг

Морковь — 35 грн/кг

Свекла — 35 грн/кг

Чеснок домашний — 180 грн/кг

Капуста кольраби — 80 грн/кг

Редька — 60 грн/кг

Баклажаны домашние — 100 грн/кг

Сельдерей — 80 грн/кг

Брокколи — 80 грн/кг

Цветная капуста — 45 грн/кг

Фиолетовая капуста — 40 грн/кг

Пекинская капуста — 40 грн/кг

Кабачки — 200 грн/кг

Огурцы — 160–180 грн/кг

Стоимость бессарабских продуктов:

Каварма и домашнее сало — 350–650 грн

Маринованное сало — 350 грн/кг

Яйца домашние — 80 грн

Брынза овечья — 450 грн/кг

Домашняя аджика — 150 грн/л

Домашняя аджика (0,5 л) — 80 грн

Грузинская острая аджика — 80 грн

Масло из жареных семян — 100 грн/бутылка

Масло из сырых семян — 100 грн/бутылка

Овощи на рынке "Черемушки" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Фруктовый ряд

На фруктовом прилавке сейчас наибольшим спросом пользуются хурма, мандарины и гранаты. Продукцию привозят преимущественно из Азербайджана, Турции и Испании. Покупателям также предлагают свежевыжатый гранатовый сок, который готовят прямо на месте. В отличие от овощей, стоимость некоторых сезонных фруктов постепенно снижается. По словам продавщицы, цены в значительной степени зависят от сорта и страны происхождения.

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"Цены не изменились, немного снизились. Например, мандарины подешевели, были из ЮАР, они были чуть-чуть дороже — 180 гривен за килограмм, так же лимоны были дороже, и всё понемногу падает: на 10–20 гривен. А у мандаринок всё зависит от сорта. Некоторые сорта бывают дороже", — объясняет продавщица Ирина.

Продавщица Ирина о ценах на фрукты. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Хурма азербайджанская — 120 грн/кг

Хурма "Шарон" (Испания) — 150 грн/кг

Апельсины — 130 грн/кг

Киви — 150 грн/кг

Лимоны — 130 грн/кг

Мандарины без косточек — 120 грн/кг

Стоимость прочей продукции:

Имбирь — 200 грн/кг

Свежевыжатый гранатовый сок — 600 грн/л

Фрукты на рынке "Черемушки" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Зелень на рынке "Черемушки"

Несмотря на сезонное подорожание зелени, продавцы стараются удержать привычную для покупателей стоимость пучка — 20 гривен, уменьшая его вес. По словам продавца Сергея, закупочная цена укропа достигает 400 гривен за килограмм, а зеленого лука — от 200 гривен. Чаще всего покупатели выбирают укроп, петрушку, зеленый лук и листовой салат. Однако в ближайшие дни ассортимент зелени на рынке может сократиться из-за заморозков, ведь даже утепление прилавков не спасает продукцию от минусовых температур.

"С субботы по вторник будут минусы, мы, наверное, не будем стоять. Зелень испортится. Минус 3 — все, прячься. Мы как-то утепляли его, но все равно, когда открываешь одеяло, заходит воздух, ты закрываешь, и там, как в морозильной камере, получается", — говорит продавец Сергей.

Продавец Сергей о ценах на зелень. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени:

Укроп — 20 грн/пучок

Зеленый лук — 20 грн/пучок

Петрушка — 20 грн/пучок

Сельдерей — 20 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Шпинат — 20–25 грн/пучок

Кинза — 20 грн/пучок

Мята — 20 грн/пучок

Листовой салат — 20 грн/пучок

Салаты на развес — 200–250 грн/кг

Салат "Айсберг" — 170 грн/кг

Сельдерей стеблевой — 180 грн/кг

Зелень на рынке "Черемушки" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

Мясную продукцию на рынок поставляют украинские производители из разных регионов: свинину — из Винницкой области, курятину — из Львовской и Харьковской областей. В ассортименте также есть индейка, субпродукты и полуфабрикаты. По словам продавщицы Татьяны, спрос зависит от предпочтений покупателей: одни чаще выбирают курицу, другие — свинину. В то же время оживить торговлю помогают акционные предложения, которые сейчас действуют на отдельные виды мяса и полуфабрикатов.

"Ну, вот цены изменились, начались акции. Да, они не снизились, просто стали ниже. Наверное, акции связаны с закупками. Не на все, но на некоторые товары", — отмечает продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о ценах на мясо. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины:

Быток — 220 грн/кг

Шея — 259 грн/кг

Чалагач — 223,30 грн/кг

Окорок на кости — 50 грн/кг

Лопатка — 196,90 грн/кг

Щека — 99 грн/кг

Лопатка на кости — 159,50 грн/кг

Ребра — 220 грн/кг

Ребра для борща — 104,50 грн/кг

Пашина — 203,50 грн/кг

Ребра для гриля — 165 грн/кг

Грудинка — 209 грн/кг

Подчеревина — 209 грн/кг

Мясо для жарки — 170,50 грн/кг

Голенка — 93,50 грн/кг

Нарубленная голень — 115,50 грн/кг

Стоимость субпродуктов:

Говяжья печень — 126,50 грн/кг

Говяжье сердце — 115,50 грн/кг

Свиная печень — 66 грн/кг

Свиное сердце — 137,50 грн/кг

Почки — 66 грн/кг

Желудки — 93,50 грн/кг

Куриное сердце — 139,70 грн/кг

Куриная печень — 126,50 грн/кг

Печень индейки — 138 грн/кг

Стоимость индюшатины:

Голень — 126,50 грн/кг

Шея — 132 грн/кг

Бедро — 275 грн/кг

Чалагач — 201,30 грн/кг

Голень нарезанная — 159,50 грн/кг

Крыло — 126,50 грн/кг

Филе — 286 грн/кг

Стоимость курицы:

Голень — 82,50 грн/кг

Крыло — 82,50 грн/кг

Бедро — 126,50 грн/кг

Крыло (2/3) — 94,60 грн/кг

Четверть курицы — 79,20 грн/кг

Бедро со спинкой — 85,80 грн/кг

Грудинка — 110 грн/кг

Куриные кости — 17,80 грн/кг

Филе — 176 грн/кг

Цыплята — 82,50 грн/кг

Охлажденные куры — 89,98 грн/кг

Домашние куры — 132 грн/кг

Стоимость фарша и мясных полуфабрикатов:

Свино-говяжий фарш — 168,30 грн/кг

Свиной фарш — 176 грн/кг

Фарш домашний — 146,30 грн/кг

Фарш элитный — 176 грн/кг

Свиные купаты — 98 грн/кг

Мясные купаты — 192,50 грн/кг

Куски для гриля — 143 грн/кг

Цыплята «табака» — 129 грн/кг

Голень в маринаде — 119,90 грн/кг

Окорок на кости в маринаде — 189,90 грн/кг

Стейки из свиной шеи — 298 грн/кг

Маринованный чалагач — 242,90 грн/кг

Мясо на рынке "Черемушки" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Молочный ряд

Домашнюю молочную продукцию на один из прилавков Татьяна привозит из села Ройлянка Белгород-Днестровской общины. Чаще всего покупатели выбирают жирный кисломолочный сыр, овечью брынзу, фету, сливочное масло и домашние яйца. С наступлением холодов ассортимент несколько сократился: мягкой овечьей брынзы уже нет, поскольку закончился сезон доения овец. Зимой меньше молока дают и коровы, что сказывается на объемах производства и стоимости домашней молочной продукции

"Ну, был творог по 220, а сейчас по 250. Ну, не чуть-чуть, а значительно подорожал. А если кто-то за таким приходит, мы и соглашаемся, и те же 220. Ну, это время нужно переждать. Январь, февраль, коровы будут телиться, и снова всё будет. Пока есть село, Одесса живёт за счёт натуральных продуктов. Потому что я не думаю, что в магазине что-то дешевле и что-то натуральное", — рассказывает продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о ценах на молочную продукцию. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочной продукции:

Кисломолочный сыр — 150–250 грн/кг

Моцарелла — 100 грн/баночка

Коровья брынза — 250 грн/кг

Брынза овечья твёрдая (бочковая) — 400 грн/кг

Фета из коровьего молока — 250 грн/кг

Домашнее масло — 550 грн/кг

Сулугуни — 330 грн/кг

Сливки — 400 грн/кг

Сметана — 250 грн/кг

Стоимость прочей домашней продукции:

Яйца домашние — 75 грн/10 шт.

Домашние блины — 280 грн/кг

Мед из разнотравья — 250 грн/баночка (около 800 г)

Молочная продукция на рынке "Черемушки" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В преддверии зимы на рынке "Черемушки" меняется соотношение цен на сезонные и привычные повседневные продукты. Например, за килограмм огурцов сейчас можно купить более семи килограммов картофеля. При этом не всегда неизменная цена означает, что продукт не подорожал — в случае с зеленью уменьшается вес пучка. Поэтому в зимний период сезонность продукции в наибольшей степени определяет окончательную цену.

Ранее Новости.LIVE рассказывали о ценах на одесском Привозе и изменениях стоимости продуктов в ноябре. Морковь и сало уже подорожали, тогда как отдельные виды мяса продавцы готовы отдавать дешевле из-за меньшего спроса.

Также мы писали о ценах на Новом рынке в Одессе и изменениях стоимости продуктов осенью. Наиболее заметно подорожали отдельные овощи и молочные продукты, тогда как цены на мясо и копчености в основном оставались стабильными.