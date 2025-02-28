Одеські військові не можуть купувати окопні свічки

Окопна свічка. Фото ілюстративне: Ютуб

Одеські волонтери просять уряд ухаконити окопні свічки. Через відсутність їх в номенклатурі сил оборони військові не можуть замовляти ці прилади.

Про це ми дізналися з петиції, яку опублікували на сайті Кабміну.

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Військові не можуть замовляти окопні свічки на склади своїх частин та швидко розприділяти їх ротами, оскільки офіційно їхнеможливо прийняти на баланс. Через це купувати необхідні для побуту військових прилади доводиться волонтерам та благодійним фондам.

"Волонтери мають сплачувати податки з вартості матеріалів і коштів, зібраних на закупівлю парафіну та інших матеріалів для окопних свічок. Також благодійним фондам складно отримати сировину від організацій-донорів, бо списання матеріалів для окопних свічок теж оподатковується", — пишуть у благодійному фонді "Берег життя".

Окопні свічки

Окопна свічка — пристрій для отримання світла, обігріву, сушіння одягу чи приготування їжі у вигляді бляшанки, у яку поміщений картон, що залитий воском чи парафіном. Цей прилад є універсальним і довготривалим джерелом тепла у складних умовах життя. В Україні вони набрали популярності після початку війни.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про спробу військ РФ наступати на південь. А також про те, як одесити пережили зиму.