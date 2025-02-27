Остановили наступление РФ на Юг

Военный с биноклем. Фото иллюстративное: lb.ua

Россияне продолжают попытки наступать на юг Украины и форсировать Днепр. Враг пытался снова осуществить атаку на острова Херсонщины, однако силам обороны в очередной раз удалось их остановить.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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Неудачная попытка

Остановить попытку вражеских войск форсировать Днепр удалось благодаря боевым морским дронам и своевременному реагированию разведки. В Добровольческой армии Юг добавляют: российская пропаганда пытается увеличить масштабы своих штурмовых действий, однако это не соответствует действительности.

"Они масштабируют соответствующие информационные события, поэтому для меня странно прозвучали вопросы от СМИ по подготовке 18-й общевойсковой армией РФ форсирования Днепра, которая готовит наступление на Херсон и чуть ли не завтра это произойдет. Приходится возвращать людей к истине, информационная гигиена — это как утром чистить зубы. Спрашиваю у них: Источник какой? — "Российские медиа", — говорит Сергей Братчук.

Напомним, недавно мы писали о том, что Румыния будет сбивать дроны РФ. А также об угрозе в акваториях от ракетоносителей.