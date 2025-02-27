Зупинили наступ РФ на Південь

Військовий з біноклем. Фото ілюстративне: lb.ua

Росіяни продовжують спроби наступати на південь України та форсувати Дніпро. Ворог намагався знову здійснити атаку на острови на Херсонщині, проте силам оборони в черговий раз вдалося їх зупинити.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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Невдала спроба

Зупинити спробу ворожих військ форсувати Дніпро вдалося завдяки бойовим морським дронам та вчасному реагуванню розвідки. У Добровольчій армії Південь додають: російська пропаганда намагається збільшити масштаби своїх штурмових дій, проте це не відповідає дійсності.

"Вони масштабують відповідні інформаційні події, тому для мене дивно пролунали питання від ЗМІ щодо підготовки 18-ю загальновійськовою армією РФ форсування Дніпра, яка готує наступ на Херсон і ледве не завтра це відбудеться. Доводиться повертати людей до істини, інформаційна гігієна — це як вранці чистити зуби. Питаю у них: Джерело яке? — "Російські медіа", — каже Сергій Братчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Румунія сбиватиме дрони РФ. А також про загрозу в акваторіях від ракетоносіїв.