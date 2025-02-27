Зупинили наступ РФ на Південь

Війська РФ намагалися наступати на Південь — проте невдало
Росіяни продовжують спроби наступати на південь України та форсувати Дніпро. Ворог намагався знову здійснити атаку на острови на Херсонщині, проте силам оборони в черговий раз вдалося їх зупинити.
Про це повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.
Невдала спроба
Зупинити спробу ворожих військ форсувати Дніпро вдалося завдяки бойовим морським дронам та вчасному реагуванню розвідки. У Добровольчій армії Південь додають: російська пропаганда намагається збільшити масштаби своїх штурмових дій, проте це не відповідає дійсності.
"Вони масштабують відповідні інформаційні події, тому для мене дивно пролунали питання від ЗМІ щодо підготовки 18-ю загальновійськовою армією РФ форсування Дніпра, яка готує наступ на Херсон і ледве не завтра це відбудеться. Доводиться повертати людей до істини, інформаційна гігієна — це як вранці чистити зуби. Питаю у них: Джерело яке? — "Російські медіа", — каже Сергій Братчук.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Румунія сбиватиме дрони РФ. А також про загрозу в акваторіях від ракетоносіїв.
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