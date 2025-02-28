Одесские военные не могут покупать окопные свечи

Окопная свеча. Фото иллюстративное: Ютуб

Одесские волонтеры просят правительство ухаконить окопные свечи. Из-за отсутствия их в номенклатуре сил обороны военные не могут заказывать эти приборы.

Об этом мы узнали из петиции, которую опубликовали на сайте Кабмина.

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Нет на бумаге

Военные не могут заказывать окопные свечи на склады своих частей и быстро распределять их по ротам, поскольку официально их невозможно принять на баланс. Поэтому покупать необходимые для быта военных приборы приходится волонтерам и благотворительным фондам.

"Волонтеры должны платить налоги со стоимости материалов и средств, собранных на закупку парафина и других материалов для окопных свечей. Также благотворительным фондам сложно получить сырье от организаций-доноров, потому что списание материалов для окопных свечей тоже облагается налогом",— пишут в благотворительном фонде "Берег жизни".

Окопные свечи

Окопная свеча — устройство для получения света, обогрева, сушки одежды или приготовления пищи в виде жестянки, в которую помещен картон, залитый воском или парафином. Этот прибор является универсальным и долговременным источником тепла в сложных условиях жизни. В Украине они набрали популярность после начала войны.

Напомним, недавно мы писали о попытке войск РФ наступать на юг. А также о том, как одесситы пережили зиму.