Одесские военные не могут покупать окопные свечи

Окопные свечи для военных — проблемы с оформлением
Одесские волонтеры просят правительство ухаконить окопные свечи. Из-за отсутствия их в номенклатуре сил обороны военные не могут заказывать эти приборы.
Об этом мы узнали из петиции, которую опубликовали на сайте Кабмина.
Нет на бумаге
Военные не могут заказывать окопные свечи на склады своих частей и быстро распределять их по ротам, поскольку официально их невозможно принять на баланс. Поэтому покупать необходимые для быта военных приборы приходится волонтерам и благотворительным фондам.
"Волонтеры должны платить налоги со стоимости материалов и средств, собранных на закупку парафина и других материалов для окопных свечей. Также благотворительным фондам сложно получить сырье от организаций-доноров, потому что списание материалов для окопных свечей тоже облагается налогом",— пишут в благотворительном фонде "Берег жизни".
Окопные свечи
Окопная свеча — устройство для получения света, обогрева, сушки одежды или приготовления пищи в виде жестянки, в которую помещен картон, залитый воском или парафином. Этот прибор является универсальным и долговременным источником тепла в сложных условиях жизни. В Украине они набрали популярность после начала войны.
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