Окупанти атакували зернові коридори у Чорному морі

Літак випускає КАБ. Фото: Defense Express

Вчора, 21 листопада, в Одесі двічі лунали сигнали повітряної тривоги. Ворог атакував продовольчі коридори у Чорному морі з авіації, скинувши КАБи.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

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"Ворог завдавав авіаційного удару однією керованою авіабомбою в напрямку навігаційного коридору, продовжуючи тим самим створювати напруження навколо морських транспортних шляхів", — йдеться у повідомленні військових.

Обстріл Одеської області 21 листопада

Вдень та ввечері російські окупанти атакували Одеську область. Ворог використовував ракети типу Х-31П.

Крім того, в самому обласному центрі лунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про стовб диму у районі порту.

Нагадаємо, у Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів. Попри погіршення погодних умов, флот ЧФ РФ вийшов на патрулювання уздовж берегів тимчасово окупованого Криму.

Також ми писали, що російська армія на півдні посилила вплив стратегічної авіації. Літаки дедалі частіше підіймаються у повітря для "контролю над ситуацією" над Чорним морем після значної втрати бойового флоту. Таким чином вони намагаються також тиснути на цивільні судна, які прямують гуманітарними коридорами.