Оккупанты атаковали зерновые коридоры в Черном море

Самолет выпускает УАБ. Фото: Defense Express

Вчера, 21 ноября, в Одессе дважды раздавались сигналы воздушной тревоги. Враг атаковал продовольственные коридоры в Черном море с авиации, сбросив УАБы.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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"Враг наносил авиационный удар одной управляемой авиабомбой в направлении навигационного коридора, продолжая тем самым создавать напряжение вокруг морских транспортных путей", — говорится в сообщении военных.

Обстрел Одесской области 21 ноября

Днем и вечером российские оккупанты атаковали Одесскую область. Враг использовал ракеты типа Х-31П.

Кроме того, в самом областном центре раздавались взрывы. Мониторинговые каналы сообщали о столбе дыма в районе порта.

Напомним, в Черном море увеличилось количество российских кораблей. Несмотря на ухудшение погодных условий, флот ЧФ РФ вышел на патрулирование вдоль берегов временно оккупированного Крыма.

Также мы писали, что русская армия на юге усилила влияние стратегической авиации. Самолеты все чаще поднимаются в воздух для "контроля за ситуацией" над Черным морем после значительной потери боевого флота. Таким образом они пытаются также давить на гражданские суда, следующие гуманитарными коридорами.