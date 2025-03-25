РФ будує мости в Маріуполі — навіщо

Зведення мосту. Фото: Андрющенко Time

Щоб покращити логістику в Крим, Росія будує три нові мости у Маріуполі. Усе, аби забезпечувати свої окупаційні війська всім необхідним.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації, екс-радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Зокрема, окупанти почали будувати залізничний міст через річку Берестову. Крім того, зводять нові шляхопроводи через річку Кальміус (село Роздольне) та через Балку Широку до автомобільної траси Донецьк — Новоазовськ — Маріуполь. Мета російських військ наразі — кардинальне покращення логістики на ділянці Ростов — Новоазовськ — Волноваха — Донецьк (через с. Гранітне). Усе, аби забезпечувати угруповання РФ усім необхідним як у Криму, так і в прифронтовій зоні.

"По суті — це вже розгалуження логістики "Від Ростова до Ростова" в рамках сухопутного коридору в Крим", — додає Петро Андрющенко.

Нові мости на карті. Фото: Андрющенко Time

Зведення мосту. Фото: Андрющенко Time

Зведення мосту. Фото: Андрющенко Time

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Росія може лишитися без суднобудівної галузі. А також про перспективи припинення вогню на морі.