РФ будує мости в Маріуполі — навіщо

Окупанти будують мости, щоб дістатися до Криму
Щоб покращити логістику в Крим, Росія будує три нові мости у Маріуполі. Усе, аби забезпечувати свої окупаційні війська всім необхідним.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації, екс-радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Покращення логістики
Зокрема, окупанти почали будувати залізничний міст через річку Берестову. Крім того, зводять нові шляхопроводи через річку Кальміус (село Роздольне) та через Балку Широку до автомобільної траси Донецьк — Новоазовськ — Маріуполь. Мета російських військ наразі — кардинальне покращення логістики на ділянці Ростов — Новоазовськ — Волноваха — Донецьк (через с. Гранітне). Усе, аби забезпечувати угруповання РФ усім необхідним як у Криму, так і в прифронтовій зоні.
"По суті — це вже розгалуження логістики "Від Ростова до Ростова" в рамках сухопутного коридору в Крим", — додає Петро Андрющенко.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Росія може лишитися без суднобудівної галузі. А також про перспективи припинення вогню на морі.
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