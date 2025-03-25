РФ строит мосты в Мариуполе — зачем

Возведение моста. Фото: Андрющенко Время

Чтобы улучшить логистику в Крым, оккупанты строят три новых моста в Мариуполе. Все, чтобы обеспечивать свои военные группировки всем необходимым.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Улучшение логистики

В частности, оккупанты начали строить железнодорожный мост через реку Берестовую. Кроме того, возводят новые путепроводы через реку Кальмиус (село Раздольное) и через Балку Широкую к автомобильной трассе Донецк — Новоазовск — Мариуполь. Цель российских войск сейчас — кардинальное улучшение логистики на участке Ростов — Новоазовск — Волноваха — Донецк (через с. Гранитное). Все, чтобы обеспечивать группировку РФ всем необходимым как в Крыму, так и в прифронтовой зоне.

"По сути это уже разветвление логистики "От Ростова до Ростова" в рамках сухопутного коридора в Крым", — добавляет Петр Андрющенко.

Новые мосты на карте. Фото: Андрющенко Time

Возведение моста. Фото: Андрющенко Time

Возведение моста. Фото: Андрющенко Time

Напомним, недавно мы писали о том, что Россия может остаться без судостроительной отрасли. А также о перспективах прекращения огня на море.