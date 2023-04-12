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Окупанти "демонструють свою потужність": Гуменюк про кількість кораблів в Чорному морі

12 квітня 2023 10:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Окупанти "демонструють свою потужність": Гуменюк про кількість кораблів в Чорному морі
Кораблі рф в Чорному морі. Фото: armyinform
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Шторм в Чорному морі вщухає, це дає можливість окупантам вивести на бойове чергування додатковий надводний ракетоносій. Загроза ракетного удару збільшилась. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. 

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На бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває два ракетоносії рф: підводний та надводний. Вони можуть бути споряджені 12 “Калібрами”, що на 8 ракет більше ніж вчора. 

"Вони (ред. — російські окупанти) намагаються грати м’язами й демонструвати свою потужність в противагу, тому контрнаступу, про який так багато говорять. Ворог міг посилити таким чином свою присутність в Чорному морі. Але все ж таки головне, що зберігається загроза ракетного удару", — сказала Наталя Гуменюк.

Військові зазначали, що слід очікувати на точкові ракетні удари. Запас ракет в окупантів доведений до критичного мінімуму, тож масований обстріл малоймовірний. 

Зазначимо, ворог використовує нову тактику на півдні Україні. Не маючи змоги використовувати наземні способи ураження, окупанти активізували свою авіацію та безпілотники, які тепер використовують для атак на українські позиції.

Тим часом в Чорному морі окрім флоту та авіації рф, розвідку продовжують проводити й західні партнери. Наразі безпілотник США продовжує обстежувати ситуацію над акваторією.

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