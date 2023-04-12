Оккупанты "демонстрируют свою мощность": Гуменюк о количестве кораблей в Черном море

Корабли рф в Черном море. Фото: armyinform

Шторм в Черном море утихает, это дает возможность оккупантам вывести на боевое дежурство дополнительный надводный ракетоноситель. Угроза ракетного удара увеличилась.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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На боевом дежурстве в Черном море находится два ракетоносителя россии: подводный и надводный. Они могут быть снаряжены 12 "Калибрами", что на 8 ракет больше чем вчера.

"Они (ред. — российские оккупанты) пытаются играть мышцами и демонстрировать свою мощность в противовес, тому контрнаступлению, о котором так много говорят. Враг мог усилить таким образом свое присутствие в Черном море. Но все же главное, что сохраняется угроза ракетного удара", — сказала Наталья Гуменюк.

Военные отмечали, что следует ожидать точечных ракетных ударов. Запас ракет у оккупантов доведен до критического минимума, поэтому массированный обстрел маловероятен.

Отметим, что враг использует новую тактику на юге Украины. Не имея возможности использовать наземные способы поражения, оккупанты активизировали свою авиацию и беспилотники, которые теперь используются для атак на украинские позиции.

Тем временем в Черном море кроме флота и авиации россии, разведку продолжают проводить и западные партнеры. В настоящее время беспилотник США продолжает обследовать ситуацию над акваторией.