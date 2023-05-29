Окупанти гатять по Миколаєву, де колись самі були,— Кім

Обстріл Миколаївської області. Фото: Миколаївська ОВА

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. Крім того, намагаються вести розвідувальну роботу.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За його словами, майже щодня ворог обстрілює Очакіську та Куцурубську громади. На щастя, обійшлося без жертв. Крім того, сьогодні сили ППО збили ще 3 "Шахеди".

"До Очаківської та Куцурубської громади окупанти дістають артилерією. Роблять вони це щодня, щоб не давати працювати миколаївським портам. Крім того, вони очікують на контрнаступ і проводять розвідувальну операцію",— зазначив Віталій Кім.

Також очільник Миколаївської ОВА додав, що російські війська продовжують гатити по Миколаєву. Удари припадають на ті території, де колись знаходитися самі ж окупанти.

За словами Віталія Кіма, така тактика говорить про те, що у ворога мало розвідувальної інформації.

Зазначимо, через нічний обстріл у Снігурівці, що на Миколаївщині, пошкоджено водогін. У місті деякий час будуть перебої із водопостачанням мікрорайону "Птахофабрика".

Нагадаємо, раніше Віталій Кім повідомляв, що російські війська не можуть здійснити наступ зі сторони Кінбурнської коси. Втім, Україна повинна бути готовою до усього.