оккупанты готовят по Николаеву, где когда-то сами были, — Ким

Обстрелы Николаевской области. Фото: Николаевская ОВА

Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Кроме того, пытаются вести разведывательную работу.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его словам, почти каждый день враг обстреливает Очаковскую и Куцурубскую общины. К счастью, обошлось без жертв. Кроме того, сегодня силы ПВО сбили еще 3 "Шахеда".

"До Очаковской и Куцурубской общины оккупанты достают артиллерией. Делают они это каждый день, чтобы не давать работать николаевским портам. Кроме того, они ожидают контрнаступление и проводят разведывательную операцию", — отметил Виталий Ким.

Также глава Николаевской ОВА добавил, что российские войска продолжают бить по Николаеву. Удары приходятся на те территории, где когда-то находились сами оккупанты.

По словам Виталия Кима, такая тактика говорит о том, что у врага мало разведывательной информации.

Отметим, из-за ночного обстрела в Снегиревке Николаевской области поврежден водопровод. В городе некоторое время будут перебои с водоснабжением микрорайона "Птицефабрика".

Напомним, ранее Виталий Ким сообщал, что российские войска не могут осуществить наступление со стороны Кинбурнской косы. Впрочем, Украина должна быть готова ко всему.