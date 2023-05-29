оккупанты готовят по Николаеву, где когда-то сами были, — Ким

Оккупанты обстреливают Николаев, где когда-то сами были,— Ким
Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Кроме того, пытаются вести разведывательную работу.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По его словам, почти каждый день враг обстреливает Очаковскую и Куцурубскую общины. К счастью, обошлось без жертв. Кроме того, сегодня силы ПВО сбили еще 3 "Шахеда".
"До Очаковской и Куцурубской общины оккупанты достают артиллерией. Делают они это каждый день, чтобы не давать работать николаевским портам. Кроме того, они ожидают контрнаступление и проводят разведывательную операцию", — отметил Виталий Ким.
Также глава Николаевской ОВА добавил, что российские войска продолжают бить по Николаеву. Удары приходятся на те территории, где когда-то находились сами оккупанты.
По словам Виталия Кима, такая тактика говорит о том, что у врага мало разведывательной информации.
Отметим, из-за ночного обстрела в Снегиревке Николаевской области поврежден водопровод. В городе некоторое время будут перебои с водоснабжением микрорайона "Птицефабрика".
Напомним, ранее Виталий Ким сообщал, что российские войска не могут осуществить наступление со стороны Кинбурнской косы. Впрочем, Украина должна быть готова ко всему.