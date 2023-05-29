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Оккупанты обстреливают Николаев, где когда-то сами были,— Ким

29 мая 2023 16:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
оккупанты готовят по Николаеву, где когда-то сами были, — Ким
Обстрелы Николаевской области. Фото: Николаевская ОВА
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Кроме того, пытаются вести разведывательную работу.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его словам, почти каждый день враг обстреливает Очаковскую и Куцурубскую общины. К счастью, обошлось без жертв. Кроме того, сегодня силы ПВО сбили еще 3 "Шахеда".

"До Очаковской и Куцурубской общины оккупанты достают артиллерией. Делают они это каждый день, чтобы не давать работать николаевским портам. Кроме того, они ожидают контрнаступление и проводят разведывательную операцию", — отметил Виталий Ким.

Также глава Николаевской ОВА добавил, что российские войска продолжают бить по Николаеву. Удары приходятся на те территории, где когда-то находились сами оккупанты.

По словам Виталия Кима, такая тактика говорит о том, что у врага мало разведывательной информации.

Отметим, из-за ночного обстрела в Снегиревке Николаевской области поврежден водопровод. В городе некоторое время будут перебои с водоснабжением микрорайона "Птицефабрика".

Напомним, ранее Виталий Ким сообщал, что российские войска не могут осуществить наступление со стороны Кинбурнской косы. Впрочем, Украина должна быть готова ко всему.

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