Окупанти крадуть сільгосптехніку на півдні України — деталі

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 14:15
Оновлено: 14:29
Росія вивозить комбайни з півдня України до Криму
Техніка, яку крадуть окупанти. Фото: Кримський вітер

На півдні України окупанти масово грабують фермерів, вивозячи сільгосптехніку до анексованого Криму. Фермери залишаються без техніки, яка потрібна для збору врожаю, а окупанти використовують її для власної вигоди.

Про це повідомили агенти "Кримського вітру".

Читайте також:

Мародерство окупантів

Під час окупації, зокрема Запорізької області, російські військові систематично реквізують сільськогосподарську техніку у місцевих фермерів. За повідомленнями очевидців, комбайни перевозять на тралах до анексованого Криму, обходячи будь-які правові норми та ігноруючи права власників. За останні два дні на трасі Мелітополь — Джанкой помітили близько двадцяти комбайнів, здебільшого моделей Deutz Fahr M66 та New Holland.

Крім того, нещодавно на тимчасово окупованій частині Запорізької області російські військові захопили одне з найбільших агропідприємств регіону. Попри співпрацю з окупаційною владою, підприємство оголосили "безхазяйним" і передали іншій фірмі. Озброєні люди блокували техніку та склади, зупиняючи роботу та вивозячи урожай, який гниє в полі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти позбавляє громадянства кримських татар. Також ми писали, що у росіян проблеми з постачанням палива на півдні. 

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
