Россия вывозит комбайны с юга Украины в Крым

Техника, которую воруют оккупанты. Фото: Крымский ветер

На юге Украины оккупанты массово грабят фермеров, вывозя сельхозтехнику в аннексированный Крым. Фермеры остаются без техники, которая нужна для сбора урожая, а оккупанты используют ее для собственной выгоды.

Об этом сообщили агенты "Крымского ветра".

Мародерство оккупантов

Во время оккупации, в частности Запорожской области, российские военные систематически реквизируют сельскохозяйственную технику у местных фермеров. По сообщениям очевидцев, комбайны перевозят на тралах в аннексированный Крым, обходя любые правовые нормы и игнорируя права владельцев. За последние два дня на трассе Мелитополь — Джанкой заметили около двадцати комбайнов, в основном моделей Deutz Fahr M66 и New Holland.

Кроме того, недавно на временно оккупированной части Запорожской области российские военные захватили одно из крупнейших агропредприятий региона. Несмотря на сотрудничество с оккупационными властями, предприятие объявили "бесхозным" и передали другой фирме. Вооруженные люди блокировали технику и склады, останавливая работу и вывозя урожай, который гниет в поле.

