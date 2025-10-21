Видео
Оккупанты воруют сельхозтехнику на юге Украины — детали

Дата публикации 21 октября 2025 14:15
обновлено: 14:30
Россия вывозит комбайны с юга Украины в Крым
Техника, которую воруют оккупанты. Фото: Крымский ветер

На юге Украины оккупанты массово грабят фермеров, вывозя сельхозтехнику в аннексированный Крым. Фермеры остаются без техники, которая нужна для сбора урожая, а оккупанты используют ее для собственной выгоды.

Об этом сообщили агенты "Крымского ветра".

Читайте также:

Мародерство оккупантов

Во время оккупации, в частности Запорожской области, российские военные систематически реквизируют сельскохозяйственную технику у местных фермеров. По сообщениям очевидцев, комбайны перевозят на тралах в аннексированный Крым, обходя любые правовые нормы и игнорируя права владельцев. За последние два дня на трассе Мелитополь — Джанкой заметили около двадцати комбайнов, в основном моделей Deutz Fahr M66 и New Holland.

Кроме того, недавно на временно оккупированной части Запорожской области российские военные захватили одно из крупнейших агропредприятий региона. Несмотря на сотрудничество с оккупационными властями, предприятие объявили "бесхозным" и передали другой фирме. Вооруженные люди блокировали технику и склады, останавливая работу и вывозя урожай, который гниет в поле.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты лишают гражданства крымских татар. Также мы писали, что у россиян проблемы с поставками топлива на юге.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
