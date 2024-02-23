Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Оперативна ситуація в Чорному морі — скільки ворожих кораблів на чергуванні arrow

Оперативна ситуація в Чорному морі — скільки ворожих кораблів на чергуванні

23 лютого 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Оперативна ситуація в Чорному морі — скільки ворожих кораблів на чергуванні
Угруповання ворожих кораблів. Фото: УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на ранок 23 лютого російський флот продовжує чергувати акваторіями морів. Наразі споряджені ракетоносії заведені у пункти базування. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
 

 

Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному та Азовському морях — по одному ворожому кораблю;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

  • Чорним морем — 18  кораблів, 4 з них продовжили рух до протоки Босфор;
  • Азовським морем — 5 кораблів, з яких 1 корабель рухався з Босфору.

Нагадаємо, незважаючи на те, що усі ракетоносії ворога заведені в пункти базування, вони повністю споряджені. Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк назвала таку ситуацію "затишшям перед бурею" та зазначила, що невдовзі можливий масований обстріл.

Також ми писали, що Російський військово-морський флот щоденно виходить на чергування у Чорне море, однак намагається триматися якомога далі від українських берегів. Таким чином, ворог намагається убезпечити від удару залишки своїх кораблів.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

Актуальне по темі