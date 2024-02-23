Оперативна ситуація в Чорному морі — скільки ворожих кораблів на чергуванні
Станом на ранок 23 лютого російський флот продовжує чергувати акваторіями морів. Наразі споряджені ракетоносії заведені у пункти базування.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- У Чорному та Азовському морях — по одному ворожому кораблю;
- у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".
Рух морем продовжується
В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:
- Чорним морем — 18 кораблів, 4 з них продовжили рух до протоки Босфор;
- Азовським морем — 5 кораблів, з яких 1 корабель рухався з Босфору.
Нагадаємо, незважаючи на те, що усі ракетоносії ворога заведені в пункти базування, вони повністю споряджені. Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк назвала таку ситуацію "затишшям перед бурею" та зазначила, що невдовзі можливий масований обстріл.
Також ми писали, що Російський військово-морський флот щоденно виходить на чергування у Чорне море, однак намагається триматися якомога далі від українських берегів. Таким чином, ворог намагається убезпечити від удару залишки своїх кораблів.
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