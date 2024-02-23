Оперативная ситуация в Черном море — сколько вражеских кораблей на дежурстве

Группировка вражеских кораблей. Фото: УНИАН

По состоянию на утро 23 февраля российский флот продолжает дежурить в акваториях морей. В настоящее время снаряженные ракетоносители заведены в пункты базирования.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

В Черном и Азовском морях — по одному вражескому кораблю;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

Черным морем — 18 кораблей, 4 из них продолжили движение в пролив Босфор;

Азовским морем — 5 кораблей, из которых 1 корабль двигался из Босфора.

Напомним, несмотря на то, что все ракетоносители врага заведены в пункты базирования, они полностью снаряжены. Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк назвала такую ситуацию "затишьем перед бурей" и отметила, что вскоре возможен массированный обстрел.

Также мы писали, что Российский военно-морской флот ежедневно выходит на дежурство в Черное море, однако пытается держаться подальше от украинских берегов. Таким образом, враг пытается уберечь от удара остатки своих кораблей.