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Головна Одеса Бійці ГУР вперше застосували FPV-дрони у Чорному морі — відео

Бійці ГУР вперше застосували FPV-дрони у Чорному морі — відео

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 10:37
Операція ГУР України у Чорному морі - відео атаки на вишки Бойко біля Криму
Платформа "Петро Годованець". Фото ілюстративне: Вікіпедія

Під час операції поблизу Криму в Чорному морі у вересні 2024 року спецпризначенці ГУР уперше застосували FPV-дрони у відкритому морі. Завдяки вдалій атаці вдалося придушити вогневі засоби ЗС РФ на газовидобувній платформі "Петро Годованець".

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

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Перша дронова атака з човнів

Військові ГУР України поділилися кадрами рейду біля узбережжя Криму 11 вересня 2024 року. У ньому приймали участь бійці підрозділу "Raven Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура". Під час тієї атаки були вперше застосували FPV-дрони з човнів у відкритому морі. 

Що відомо про операцію ГУР у Чорному морі

11 вересня 2024 року українські воїни провели масштабну військову операцію в акваторії Чорного моря, у ході якої 14 десантних катерів атакували бурову установку "Крим-2" ("Петро Годованець"). Під час цієї операції українські спецпідрозділи знищили російський бойовий літак Су-30СМ за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК). Винищувач, що входив до складу 43 окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, базованого в окупованому місті Саки, впав у море. 

Знищення Су-30СМ стало серйозним ударом для російських військ, оскільки вартість такого літака оцінюється у близько 50 мільйонів доларів. Окрім того, ЗС РФ тоді зазнали втрат і серед особового складу.

Бурова установка "Крим-2": що відомо

Після анексії Криму у 2014 році, бурові газовидобувні платформи В312 "Петро Годованець" та В319 "Україна" були захоплені росіянами. У народі ці об'єкти отримали назву "Вишки Бойка", оскільки вони були побудовані під час каденції Юрія Бойка на посаді міністра енергетики.

Росіяни, захопивши ці платформи, перейменували їх на "Крим-1" і "Крим-2".

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про те, що РФ досі продовжує домінувати у повітрі над Чорним морем. А також про самостріли у рядах росіян на Херсонщині.

Одеса Чорне море Новини Одеси війна в Україні ГУР МО Украины
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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