Операция ГУР Украины в Черном море - видео атаки на вышки Бойко возле Крыма

Платформа "Петр Годованец". Фото иллюстративное: Википедия

Во время операции вблизи Крыма в Черном море в сентябре 2024 года спецназовцы ГУР впервые применили FPV-дроны в открытом море. Благодаря удачной атаке удалось подавить огневые средства ВС РФ на газодобывающей платформе "Петр Годованец".

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

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Первая дроновая атака с лодок

Военные ГУР Украины поделились кадрами рейда у побережья Крыма 11 сентября 2024 года. В нем принимали участие бойцы подразделения "Raven Group" в составе "Спецподразделения Тимура". Во время той атаки были впервые применили FPV-дроны с лодок в открытом море.

Что известно об операции ГУР в Черном море

11 сентября 2024 года украинские воины провели масштабную военную операцию в акватории Черного моря, в ходе которой 14 десантных катеров атаковали буровую установку "Крым-2" ("Петр Годованец"). Во время этой операции украинские спецподразделения уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Истребитель 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, базирующегося в оккупированном городе Саки, упал в море.

Уничтожение Су-30СМ стало серьезным ударом для российских войск, поскольку стоимость такого самолета оценивается в около 50 миллионов долларов. Кроме того, ВС РФ тогда понесли потери и среди личного состава.

Буровая установка "Крым-2": что известно

После аннексии Крыма в 2014 году, буровые газодобывающие платформы В312 "Петр Годованец" и В319 "Украина" были захвачены россиянами. В народе эти объекты получили название "Вышки Бойко", поскольку они были построены во время каденции Юрия Бойко на посту министра энергетики.

Россияне, захватив эти платформы, переименовали их в "Крым-1" и "Крым-2".

Напомним, еще недавно мы писали о том, что РФ до сих пор продолжает доминировать в воздухе над Черным морем. А также о самострелах в рядах россиян на Херсонщине.