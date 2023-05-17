Оптимальний маршрут: як уникнути ремонтів на дорогах Одеси

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 17 травня, в Одесі проводять профілактичні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на дорогах буде спецтехніка.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

просп. Небесної Сотні,

вул. Генерала Петрова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

Куяльницька канава — очищення канав і лотків;

вул. Ак. Корольова/вул. Левітана — ремонт дощоприймача.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям

У 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.

На території Одеської області активно проводяться роботи з ліквідації аварійної ямковості та вибоїн на дорогах. Деформації дорожнього полотна, що утворилися в результаті зимових негод та інтенсивного руху великовантажного транспорту, ефективно усуваються.

Зазначимо, з 24 квітня в Одесі запрацювала система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ — Одеса.