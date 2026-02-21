Як знайти квартиру в Одесі без посередників

Будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У пошуку квартири в Одесі багато молодих намагаються обійти посередників і зняти житло напряму в господаря. Це може бути дешевше й простіше, але варто знати, як уникнути шахрайських схем і неприємних сюрпризів.

Новини.LIVE зібрали практичні поради, які допоможуть знайти житло без зайвих ризиків.

Реклама

Читайте також:

Оренда квартири в Одесі

Знайти квартиру в Одесі без посередників сьогодні реально, якщо користуватися перевіреними сайтами з оголошеннями від власників. На великих порталах можна фільтрувати житло за районом, кількістю кімнат і ціною і при цьому бачити контакт напряму від господаря. Таких оголошень у мережі чимало, у тому числі на DIM.RIA та Lun.ua, де доступні варіанти без комісії агентствам.

Реклама

Перед тим, як домовлятися про перегляд, важливо перевірити адресу квартири. Пошукайте цю адресу в інших оголошеннях або на карті, щоб впевнитися, що вона справжня, а не вигадана. Якщо фото житла з’являються в різних оголошеннях під різними іменами, це може бути ознака шахрайства.

Інтер'єр в квартирі: диван, телевізор, тумбочка. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Також обов’язково домовтеся про перегляд особисто. Ніколи не платіть депозит або перший місяць орендної плати людям, яких ви не бачили і житло яких ви не перевіряли наживо. Часті шахрайські схеми передбачають вимогу оплати до показу квартири, а після переказу грошей контакт зникає.

Реклама

Показ житла в реальності дозволить оцінити не лише стан кімнат, а й перевірити, чи дійсно господар має ключі і чи відповідає квартира опису. Якщо у вас немає можливості самостійно приїхати, попросіть близьку людину перевірити житло чи допомогти під час перегляду.

Підписання договору

Перед підписанням договору варто уточнити всі умови оренди: хто платить за комуналку, чи включено якісь послуги у вартість оренди і як відбувається повернення депозиту. Письмовий договір із чіткими пунктами знижує ризик непорозумінь та захищає ваші права.

Реклама

Важливо пам’ятати, що низька ціна може бути ознакою ризику. Якщо пропозиція значно дешевша за середню на ринку, це привід поставити більше запитань і перевірити інформацію ще раз. Це допоможе уникнути ситуацій, коли після оплати ви опинитеся без житла або з нерозумілими умовами договору.

Підписання договору. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Нагадаємо, шахрайство з орендою в Одесі починається з привабливого оголошення. Квартира виглядає сучасною, ціна нижча за середню по місту, а опис переконує діяти швидко. Такі варіанти часто публікують на популярних майданчиках, зокрема, на сайтах нерухомості.

Реклама

Також ми писали, що перед тим, як орендувати квартиру в Одесі, важливо подбати про безпеку угоди. Кілька базових перевірок допоможуть уберегтися від шахраїв, неочікуваних витрат і проблем після заселення. Усе це варто зробити ще до підписання договору та передачі грошей.