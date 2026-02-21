Видео
Аренда жилья в Одессе — как молодежи снять без посредников

Дата публикации 21 февраля 2026 11:46
Квартира в Одессе без посредников: как безопастно снять
Дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В поиске квартиры многие молодые одесситы пытаются обойти посредников и снять жилье напрямую у хозяина. Это может быть дешевле и проще, но нужно знать, как избежать мошеннических схем.

Новини.LIVE собрали практические советы, которые помогут найти жилье без лишних рисков.

Найти квартиру в Одессе без посредников сегодня реально, если пользоваться проверенными сайтами с объявлениями от владельцев. На крупных порталах можно фильтровать жилье по району, количеству комнат и цене и при этом видеть контакт напрямую от хозяина. Таких объявлений в сети немало, в том числе на DIM.RIA и Lun.ua, где доступны варианты без комиссии агентствам.

Перед тем, как договариваться о просмотре, важно проверить адрес квартиры. Поищите этот адрес в других объявлениях или на карте, чтобы удостовериться, что он настоящий, а не вымышленный. Если фото жилья появляются в разных объявлениях под разными именами, это может быть признак мошенничества.

Вітальня в квартирі
Интерьер в квартире: диван, телевизор, тумбочка. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Также обязательно договоритесь о просмотре лично. Никогда не платите депозит или первый месяц арендной платы людям, которых вы не видели и жилье которых вы не проверяли вживую. Частые мошеннические схемы предусматривают требование оплаты до показа квартиры, а после перевода денег контакт исчезает.

Показ жилья в реальности позволит оценить не только состояние комнат, но и проверить, действительно ли хозяин имеет ключи и соответствует ли квартира описанию. Если у вас нет возможности самостоятельно приехать, попросите близкого человека проверить жилье или помочь во время просмотра.

Подписание договора

Перед подписанием договора стоит уточнить все условия аренды: кто платит за коммуналку, включены ли какие-то услуги в стоимость аренды и как происходит возврат депозита. Письменный договор с четкими пунктами снижает риск недоразумений и защищает ваши права.

Важно помнить, что низкая цена может быть признаком риска. Если предложение значительно дешевле средней на рынке, это повод задать больше вопросов и перепроверить информацию еще раз. Это поможет избежать ситуаций, когда после оплаты вы окажетесь без жилья или с непонятными условиями договора.

Ручка і документи на столі
Подписание договора. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Напомним, мошенничество с арендой в Одессе начинается с привлекательного объявления. Квартира выглядит современной, цена ниже средней по городу, а описание убеждает действовать быстро. Такие варианты часто публикуют на популярных площадках, в частности, на сайтах недвижимости.

Также мы писали, что перед тем, как арендовать квартиру в Одессе, важно позаботиться о безопасности сделки. Несколько базовых проверок помогут уберечься от мошенников, неожиданных расходов и проблем после заселения. Все это стоит сделать еще до подписания договора и передачи денег.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
