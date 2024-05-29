Останні дзвоники та випускні в Одесі в цьому році будуть — які обмеження

Які обмеження будуть в Одесі на останній дзвоник. Ілюстративне фото: УНІАН

В Одесі незабаром відзначать завершення навчального року. Святкування буде менш гучним через безпекові обмеження, проте церемонії залишаться урочистими, аби вшанувати досягнення учнів. Після цього випускників чекає складання НМТ для вступу до закладів вищої освіти.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.



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Якими будуть останні дзвоники

Вже 14-го червня в свої атестати та свідоцтва отримають близько 5 тисяч учнів випускних класів шкіл Одеси. Щодо останніх дзвоників, то їхнє проведення заплановано на кінець травня та пройдуть вони із певними обмеженнями.

"Цього року 30 та 31 травня у нас останні дзвоники. Зі зрозумілих причин це будуть не гучні свята, як випускні. Але це буде урочисто та з пошаною до тих років, які дитина провела в школі та з пошаною до тих досягнень, які вона має", — зазначила Олена Буйневич.

Досягнення одеських школярів

Серед здобувачів освіти близько тисячі випускників 9-х класів отримають документи про закінчення школи з відзнакою та понад 500 учнів 11-х класів матимуть медалі за успіхи у навчанні. Окрім цього, тих дітей, хто є переможцями Малої Академії Наук (МАН) чекатиме грошова винагорода.

"404 учні 11-х класів отримають золоті медалі та 117 — срібні. Це приємно та надихає на подальшу роботу. Ми також маємо 40 переможців всеукраїнського рівня з предметних дисциплін, з МАН. Всі ці діти будуть нагороджені не тільки оплесками та визнанням, а ще й грошовими призами", — прокоментувала директорка.

Крок до подальшого навчання

Часу на відпочинок у випускників майже не буде. Після прощання зі школою ті, хто вирішив продовжити своє навчання, повинні здати Національний Мультимедійний Тест.

"Основна сесія НМТ триватиме до 25 червня. Також з 11 по 19 липня буде додаткова — для тих, хто з поважних причин не мав змоги взяти участі в основній сесії або під час неї мав проблеми зі здоров'ям", — зазначила Олена Буйневич.

Нагадаємо, що під час тестування може бути оголошена повітряна тривога. Тому абітурієнтам важливо зберігати відповідь після кожного завдання.

Також ми писали, що під час складання Національного мультимедійного тесту для вступу у навчальні заклади можуть статися різні ситуації, зокрема й такі, під час яких проходити тестування стає неможливим. У разі потреби майбутні здобувачі середньої або вищої освіти мають право подати апеляційні заяви до відповідних інстанцій.