Последние звонки и выпускные в Одессе в этом году будут — какие ограничения

Какие ограничения будут в Одессе на последний звонок. Иллюстративное фото: УНИАН

В Одессе в скором времени отметят завершение учебного года. Празднование будет менее громким из-за ограничений безопасности, однако церемонии останутся торжественными, чтобы почтить достижения учеников. После этого выпускников ждет составление НМТ для поступления в высшие образования.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Какими будут последние звонки

Уже 14 июня в свои аттестаты и свидетельства получат около 5 тысяч учащихся выпускных классов школ Одессы. Что касается последних звонков, то их проведение запланировано на конец мая и пройдут с определенными ограничениями.

"В этом году 30 и 31 мая у нас последние звонки. По понятным причинам это будут не громкие праздники, как выпускные. Но это будет торжественно и с уважением к тем годам, которые ребенок провел в школе и с уважением к достижениям, которые он имеет ", — отметила Елена Буйневич.

Достижение одесских школьников

Среди соискателей образования около тысячи выпускников 9-х классов получат документы об окончании школы с отличием и более 500 учеников 11-х классов получат медали за успехи в учебе. Кроме того, тех детей, которые являются победителями Малой Академии Наук (МАН), будет ждать денежное вознаграждение.

"404 ученика 11-х классов получат золотые медали и 117 — серебряные. Это приятно и вдохновляет на дальнейшую работу. Мы также имеем 40 победителей всеукраинского уровня по предметным дисциплинам, из МАН. Все эти дети будут награждены не только аплодисментами и признанием, а еще и денежными призами" , — прокомментировала директор.

Шаг к дальнейшему обучению

Времени для отдыха у выпускников почти не будет. После прощания со школой те, кто решил продолжить свою учебу, должны сдать Национальный мультимедийный тест.

"Основная сессия НМТ продлится до 25 июня. Также с 11 по 19 июля будет дополнительная — для тех, кто по уважительным причинам не мог принять участия в основной сессии или во время нее имел проблемы со здоровьем" , — отметила Елена Буйневич.

Напомним, что при тестировании может быть объявлена воздушная тревога. Поэтому абитуриентам важно соблюдать ответ после каждой задачи.

Также мы писали, что при сдаче Национального мультимедийного теста для поступления в учебные заведения могут произойти различные ситуации, в том числе такие, во время которых проходить тестирование становится невозможным. В случае необходимости будущие соискатели среднего или высшего образования имеют право подать апелляционные заявления в соответствующие инстанции.