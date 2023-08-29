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ОТГ Одещини отримали третю партію шкільних автобусів

29 серпня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ОТГ з Одещини отримали нові шкільні автобуси
Придбані шкільні автобуси. Фото: Одеська ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Третя хвиля нових шкільних автобусів вирушила до навчальних закладів у районах. Усього було придбано 28 сучасних транспортних засобів вітчизняного виробництва.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 

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"Це вже третя партія шкільних автобусів "Еталон" із закуплених 28, вони возитимуть дітей ще до 8 закладів освіти. Усі вони українського виробництва, тож тут країна виграла двічі — українські виробництва отримали замовлення, а діти новий транспорт", — зазначив очільник ОВА.

Куди направили автобуси

Цього разу автобуси направили до навчальних закладів територіальних громад:

  • Андрієво-Іванівської,
  • Городненської,
  • Теплицької,
  • Великоплосківської,
  • Новоборисівської,
  • Степанівської,
  • Савранської,
  • Піщанської.

Нагадаємо, станом на 1 вересня у 89 навчальних закладах Одеси повністю облаштовані захисні укриття. Ще така ж кількість укриттів буде готова до кінця вересня.

Додамо, цього року сніданками та гарячими обідами під час навчального процесу будуть забезпечені школярі пільгових категорій. Для цього із бюджету Одеської міської ради передбачили відповідне фінансування.

Також ми писали, що цього року навчальний процес очно розпочнеться для 60 тисяч одеських школярів. Всі інші — будуть відвідувати уроки дистанційно.

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