ОТГ из Одесской области получили новые школьные автобусы

ОТГ Одесчины получили третью партию школьных автобусов
Третья волна новых школьных автобусов отправилась в учебные заведения в районах. Всего было приобретено 28 современных транспортных средств отечественного производства.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Это уже третья партия школьных автобусов "Эталон" из закупленных 28, они будут возить детей еще до 8 учебных заведений. Все они украинского производства, поэтому страна выиграла дважды — украинские производства получили заказ, а дети новый транспорт", — отметил глава ОВА.
Куда направили автобусы
На этот раз автобусы направили в учебные заведения территориальных общин:
- Андреево-Ивановской,
- Городненской,
- Теплицкой,
- Великоплосковской,
- Новоборысовской,
- Степановской,
- Савранской,
- Песчанской.
Напомним, по состоянию на 1 сентября в 89 учебных заведениях Одессы полностью оборудованы защитные укрытия. Еще такое же количество укрытий будет готово к концу сентября.
Добавим, что в этом году завтраками и горячими обедами во время учебного процесса будут обеспечены школьники льготных категорий. Для этого из бюджета Одесского городского совета предусмотрено соответствующее финансирование.
Также мы писали, что в этом году учебный процесс начнется для 60 тысяч одесских школьников. Все остальные будут посещать уроки дистанционно.