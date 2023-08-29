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ОТГ Одесчины получили третью партию школьных автобусов

29 августа 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ОТГ из Одесской области получили новые школьные автобусы
Приобретенные школьные автобусы. Фото: Одесская ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Третья волна новых школьных автобусов отправилась в учебные заведения в районах. Всего было приобретено 28 современных транспортных средств отечественного производства.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Это уже третья партия школьных автобусов "Эталон" из закупленных 28, они будут возить детей еще до 8 учебных заведений. Все они украинского производства, поэтому страна выиграла дважды — украинские производства получили заказ, а дети новый транспорт", — отметил глава ОВА.

Куда направили автобусы

На этот раз автобусы направили в учебные заведения территориальных общин:

  • Андреево-Ивановской,
  • Городненской,
  • Теплицкой,
  • Великоплосковской,
  • Новоборысовской,
  • Степановской,
  • Савранской,
  • Песчанской.

Напомним, по состоянию на 1 сентября в 89 учебных заведениях Одессы полностью оборудованы защитные укрытия. Еще такое же количество укрытий будет готово к концу сентября.

Добавим, что в этом году завтраками и горячими обедами во время учебного процесса будут обеспечены школьники льготных категорий. Для этого из бюджета Одесского городского совета предусмотрено соответствующее финансирование.

Также мы писали, что в этом году учебный процесс начнется для 60 тысяч одесских школьников. Все остальные будут посещать уроки дистанционно.

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