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Отримав ножове, бо не погодився бути приватним водієм — в Одесі затримали нападника

19 червня 2024 13:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одесит вдарив ножем знайомого, бо той його не підвіз додому: деталі
Автомобіль та кров поряд. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі затримали молодика, який напав з ножем на знайомого, бо той не захотів відвезти його додому. Юнак наразі перебуває під вартою, йому світить позбавлення волі. 

Про це повідомли у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Деталі інциденту 

У Приморському районі міста двоє знайомих, 19-ти та 47-ми років, пили разом у квартирі останнього. Ближче до ранку молодик попросив товариша відвезти його додому у Пересипський район. Проте чоловік відмовився, бо тоді діяла комендантська година та алкоголь ще не вивітрився. 

Молодик розлютився, сам схопив зі столу кухонний ніж та ключі від Chevrolet, побіг на вулицю й сів за кермо. А коли хазяїн автівки підійшов та наказав віддати ключі — 19-річний юнак вдарив його ножем по руці та пробив артерію.

Що загрожує

Слідчі повідомили його про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України про умисне тяжке тілесне ушкодження, що може загрожувати життю потерпілого. За скоєне молодому загрожує позбавлення волі до восьми років. 

Випадки поножовщини на Одещині

Нагадаємо, що  в Одеській області чоловік смертельно поранив свого знайомого ножем. Потім він викликав поліцію та швидку самостійно, але йому все одно загрожує в'язниця.

Ми писали раніше, що в Одеській області неповнолітній переселенець вбив 15-річного місцевого хлопця. Він наніс йому ножові поранення за те, що той не мав закурити. 

Окрім цього, поліція затримала жителя Одеської області, який забив свого односельчанина до смерті. Наразі кривдник перебуває під вартою, йому загрожує до семи років в'язниці.

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