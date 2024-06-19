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Получил ножевое, потому что не согласился быть частным водителем — в Одессе задержали нападающего

19 июня 2024 13:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одессит ударил ножом знакомого, потому что тот его не подвез домой: детали
Автомобиль и кровь рядом. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе задержали молодого человека, который напал с ножом на знакомого, потому что тот не захотел отвезти его домой. Юноша находится под стражей, ему светит лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали инцидента

В Приморском районе города двое знакомых, 19 и 47 лет, пили вместе в квартире последнего. Ближе к утру молодой человек попросил товарища отвезти его домой в Пересыпский район. Однако мужчина отказался, потому что тогда действовал комендантский час и алкоголь еще не выветрился.

Молодой человек разозлился, сам схватил со стола кухонный нож и ключи от Chevrolet, побежал на улицу и сел за руль. А когда хозяин автомобиля подошел и приказал отдать ключи — 19-летний юноша ударил его ножом по руке и пробил артерию.

Что угрожает

Следователи сообщили его о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины о преднамеренном тяжком телесном повреждении, которое может угрожать жизни потерпевшего. За совершенное молодому грозит лишение свободы до восьми лет.

Случаи поножовщины в Одесской области

Напомним, что в Одесской области мужчина смертельно ранил своего знакомого ножом. Затем он вызвал полицию и скорую самостоятельно, но ему все равно грозит тюрьма.

Мы писали ранее, что в Одесской области несовершеннолетний переселенец убил 15-летнего местного парня. Он нанес ему ножевые ранения за то, что тот не имел при себе закурить.

Кроме этого, полиция задержала жителя Одесской области, который побил своего односельчанина до смерти. В настоящее время обидчик находится под стражей, ему грозит до семи лет тюрьмы.

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