Отримав посилку з екстазі — прикордонники затримали фітнес-тренера з Одеси

Правоохоронці досліджують посилку. Фото: ДПСУ

Одеські прикордонники викрили місцевого мешканця, який виявився наркодилером. Ним опинився фітнес-тренер, який продавав екстазі, привезене з Європи.

Про це повідомили у пресслужбі Одеського прикордонного загону.

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Деталі схеми

Одесит 1985 року народження замовляв психотропні речовини з Німеччини через мережу Інтернет. Щоб уникнути кримінального переслідування, він під виглядом закордонних посилок "техніки з Європи", переміщував таблетки MDMA/ Ecstasy.

Отриманий "товар" ховали в компʼютерній техніці, яку доставляли кур'єром. Наркодилер, працюючи фітнес-тренером у спортклубі, збував екстазі виключно вузькому колу знайомих, які були його постійними клієнтами.

Затримати горе-бізнесмена вдалося під час отримання чергової посилки. При собі у нього було 500 пігулок екстазі.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 КК України. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок учасникам схеми незаконного обігу наркотиків. Група іноземців переправляла кокаїн через морський порт.

Також ми писали, що в Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно, з канабісом.