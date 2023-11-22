Получил посылку с экстази — пограничники задержали фитнес-тренера из Одессы
Одесские пограничники разоблачили местного жителя, оказавшегося наркодилером. Им оказался фитнес-тренер, продававший экстази, привезенное из Европы.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.
Детали схемы
Одессит 1985 года рождения заказывал психотропные вещества из Германии через Интернет. Чтобы избежать уголовного преследования, он под видом зарубежных посылок "техники из Европы" перемещал таблетки MDMA/Ecstasy.
Полученный "товар" прятали в доставляемой курьером компьютерной технике. Наркодилер, работая фитнес-тренером в спортклубе, сбывал экстази исключительно узкому кругу знакомых, являвшихся его постоянными клиентами.
Задержать горе-бизнесмена удалось при получении очередной посылки. При себе у него было 500 таблеток экстази.
Какое наказание грозит
Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 305 и ч. 2 ст. 307 УК Украины. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Напомним, в Одессе вынесли приговор участникам схемы незаконного обращения наркотиков. Группа иностранцев переправляла кокаин через морской порт.
Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно, с каннабисом.
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