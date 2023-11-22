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Получил посылку с экстази — пограничники задержали фитнес-тренера из Одессы

22 ноября 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Получил посылку с экстази — пограничники задержали фитнес-тренера из Одессы
Правоохранители исследуют посылку. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесские пограничники разоблачили местного жителя, оказавшегося наркодилером. Им оказался фитнес-тренер, продававший экстази, привезенное из Европы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.

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Детали схемы

Одессит 1985 года рождения заказывал психотропные вещества из Германии через Интернет. Чтобы избежать уголовного преследования, он под видом зарубежных посылок "техники из Европы" перемещал таблетки MDMA/Ecstasy.

Полученный "товар" прятали в доставляемой курьером компьютерной технике. Наркодилер, работая фитнес-тренером в спортклубе, сбывал экстази исключительно узкому кругу знакомых, являвшихся его постоянными клиентами.

Задержать горе-бизнесмена удалось при получении очередной посылки. При себе у него было 500 таблеток экстази.

Какое наказание грозит

Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 305 и ч. 2 ст. 307 УК Украины. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе вынесли приговор участникам схемы незаконного обращения наркотиков. Группа иностранцев переправляла кокаин через морской порт.

Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно, с каннабисом.

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