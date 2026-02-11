Київський базар в Одесі - як змінилися ціни на овочі і м’ясо

Чоловік обирає помідори на базарі. Фото: Новини.LIVE

Морози, перебої з логістикою та зростання витрат на вирощування і перевезення товарів безпосередньо впливають на асортимент і ціни. Узимку покупці заходять на базар рідше, але приходять цілеспрямовано — за конкретними продуктами і до перевірених продавців. Самі ж торговці кажуть: сьогодні виживає той, хто може втримати якість і довіру клієнта, навіть коли навколо дорожчає все.

Журналісти Новини.LIVE побували на Київському ринку щоб дізнатися, як виживають продавці у морози, як зберігають товар та що з продуктів піднялось в ціні цього тижня.

Овочі на базарі

Про ситуацію з овочами продавці говорять відверто. Більшість позицій зараз — тепличні, а це означає великі витрати на опалення, електрику і догляд. Додається й фактор імпорту: частина товарів іде з-за кордону, а там свої проблеми — від погодних катаклізмів до зростання валютного курсу. Саме тому ціни на овочі взимку часто зрівнюються з м’ясними.

"На даний момент подивіться в календар: зараз у нас зима, правильно? Тож овочі фактично прирівнюються до м’яса. Їх же потрібно виростити — теплиці, обігрів, це колосальні витрати. Подорожчала логістика, солярка, зросли курси долара й євро. Плюс у Туреччині наводнення — у результаті дорожчає абсолютно все", — каже продавець Анатолій.

Продавець Анатолій про овочі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Морква — 30 грн/кг

Буряк — 30 грн/кг

Картопля — 30 грн/кг

Цибуля — 20 грн/кг

Капуста — 20 грн/кг

Капуста молода — 40 грн/кг

Капуста "світла" — 45 грн/кг

Кабачок — 100 грн/кг

Огірок — 120 грн/кг

Помідор "гілочка" — 140 грн/кг

Помідори чері — 140 грн/кг

Вартість соковитих помідор. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

Фруктові ряди виглядають трохи жвавіше, але і тут свій ринок виживання. Українське яблуко тримається за рахунок якості й сортів, яких не знайти в супермаркетах. Люди готові платити більше, якщо знають, за що саме платять. На Київському базарі покупці часто шукають не найдешевше, а "своє" — перевірене і смачне. Тут важлива не тільки ціна, а й смак, аромат, текстура. Продавці кажуть: у цьому й головна конкуренція з супермаркетами.

"Здебільшого у нас беруть яблука дорожчі. У супермаркетах велика конкуренція — там багато дешевших, простіших сортів. А до нас люди приходять саме за тими яблуками, яких у супермаркеті не знайдеш: Хані Крісп, Фуджі, за красивою, великою, твердою семеринкою. Наша основна ставка — на справді якісне, класне яблуко", — зазначає продавець Ярослав.

Продавець Ярослав про фрукти. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів

Гранат Сирія — 200 грн/кг

Гранат Туреччина — 180 грн/кг

Мандарини Туреччина — 120 грн/кг

Мандарини Іспанія — 170 грн/кг

Апельсини — 170 грн/кг

Грейпфрут — 200 грн/кг

Ківі gold — 430 грн/кг

Яблука "Голден" — 50 грн/кг

Яблука "Фуджі" — 60 грн/кг

Яблука "Гала" — 60 грн/кг

Вартість яблук на базарі. Фото: Новини.LIVE

Квашена продукція

У рядах із квашеною продукцією — майже тиша. Морози відлякують покупців, а самі продавці виходять на роботу не щодня. Узимку тут важливо не втратити товар і не стояти цілий день на холоді без клієнтів. Багато прилавків зачинені, інші працюють кілька годин. Торгівля йде повільно, без поспіху і шуму.

"Ціна не падає, але й не зростає — усе стабільно. Зараз морози. Я, якщо чесно, сьогодні тут перший день, тож і людей небагато. Ринок самі бачите — майже всі точки зачинені, практично нікого немає. Люди просто не приходять, бо холодно", — каже продавчиня Ірина.

Продавчиня Ірина про соліня. Фото: Новини.LIVE

Вартість солінь

Капуста квашена — 100 грн/кг

Салат — 150 грн/кг

Яблука квашені — 150 грн/кг

Огірки квашені — 120 грн/кг

Помідори квашені — 100 грн/кг

Шриби мареновані — 400 грн/кг

Крижалі — 100 грн/кг

Морква натерта — 200 грн/кг

Солоні помідори в судочку. Фото: Новини.LIVE

Мясо на базарі

М’ясні ряди тримаються стабільніше. Свинина залишається одним із головних продуктів зимового столу, і попит на неї є завжди. Покупці часто беруть шматок "на борщ", на холодець або на запікання. Узимку люди більше готують удома, і м’ясо — основа багатьох страв. Продавці це знають і тримають асортимент максимально повним.

"У мене гарна домашня свининка, з соломкою, добре вижарена. Є гарний бекон — 250, ребра — 300, челогач — 300. Голяшка — 120 гривень за кілограм, є дуже гарні язики — по 200 гривень. Поки що ціни тримаються стабільно, а як буде далі — сказати не можу", — зазначає продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про мясо. Фото: Новини.LIVE

Вартість мяса

Задня частина — 260 грн/кг

Шийка — 330 грн/кг

Філе — 330 грн/кг

Бекон — 250 грн/кг

Ребра — 300 грн/кг

Челегач — 300 грн/кг

Галяшка — 120 грн/кг

Язик свинячий — 200 грн/кг

Вуха — 70 грн / пара

Хвіст — 70 грн/шт

Топлений жир — 70 грн / 0,5 кг

Внутряк — 70 грн/кг

Бутер — 50 грн/шт

Печінка свиняча — 80 грн/кг

Свинина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Копчена продукція

Копченості та домашні заготовки — окрема історія Київського ринку. Тут важлива не лише ціна, а й довіра. Люди купують у тих, кого знають роками. Домашня тушонка, ковбаси, балик — це те, що асоціюється з "справжнім базаром".

"Це все домашнє, так, я сама роблю. От і виходить 120 гривень. Бачите, які баночки? Є тушонка, є квасоля з м’ясом, гречка з м’ясом — усе домашнє. Ми самі все робимо й виробляємо вже дуже давно", — каже продавчиня Наталія.

Продавчиня Наталія про копченості. Фото: Новини.LIVE

Вартість копченостей

Почеревок — 360 грн/кг

Свинина — 385 грн/кг

Курка — 340 грн/кг

Балик — 440 грн/кг

Шийка копчена — 420 грн/кг

Яблучки (ковбасні/м’ясні) — 400 грн/кг

Сальна ковбаса — 160–220 грн/кг

Сардельки — 250 грн/кг

Сирокопчена ковбаса — 600–750 грн/кг

Копченості на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Спеції на базарі

Ряди зі спеціями на Київському базарі завжди привертають увагу ароматами. Узимку тут особливо відчувається контраст між холодом на вулиці й теплом запахів кориці, куркуми, зіри та перцю. Покупці зупиняються не лише за приправами, а й за натхненням для домашньої кухні.

"Це Узбекистан, спеції натуральні, без глутамату. Починаємо від 50–100 грамів і вище. Для всього: для першого, другого, рибних і м’ясних страв. Для всіх є у нас спеції. І ще додатково є сувеніри", — каже продавець Ібрагім.

Продавець Ібрагім про спеції. Фото: Новини.LIVE

Вартість спецій

Кумін — 100 грн/100 г

Кардамон — 600 грн/100 г

Інші спеції — від 50 грн/100 г

Різновид спецій на базарі. Фото: Новини.LIVE

Риба на базарі

Рибні ряди взимку — одні з найпрактичніших на ринку. Оселедець залишається базовим продуктом: його беруть і до картоплі, і на салати, і просто "під хліб". Покупці уважно дивляться не лише на якість, а й на різницю в ціні між базаром і магазинами. Продавці це розуміють і намагаються втримати планку нижче, ніж у супермаркетах. Тут принцип простий: якщо людина бачить вигоду — вона повертається.

"Якщо селедка — у магазинчиках 220, на Южному теж 220. У нас 190. Ціна тримається для людей. Працюємо для людей", — каже продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про рибу. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби

Оселедець копчений — 230 грн/кг

Хамса/оселедець малосольний — 180 грн/кг

Кілька балтійська — 170 грн/кг

Кілька морожена — 170 грн/кг

Мойва — 220 грн/кг

Салака — 120 грн/кг

Брюшка форелі — 260 грн/кг

Обріз сьомги — 600 грн/кг

Хребти рибні — 110 грн/кг

Хек молочний — 185 грн/кг

Креветки великі — 450 грн/кг

Креветки дрібні — 350 грн/кг

Креветки королівські — 450 грн/кг

Кальмар — 300 грн/кг

Асортимент риби на базарі. Фото: Новини.LIVE

Зимовий Київський ринок в Одесі сьогодні — це простір виживання і взаємної довіри. Тут кожна ціна формується не лише з націнки, а з реальних витрат: на світло, тепло, логістику і збереження товару. Покупці приходять рідше, але обирають уважніше — шукають якість, стабільність і "свого" продавця.

Раніше ми писали, що на ринку Черемушки в Одесі м’ясо птиці помітно подорожчало. Найбільше зросли ціни на курятину та качку — саме ті позиції, які одесити купують найчастіше. А також про те що через негоду, молочна продукція на одеських базарах тримає стабільні ціни. Продавці запевняють, що вартість сиру, сметани та масла на Новому ринку не змінювалася.

