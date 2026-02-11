Київський базар в Одесі - як змінилися ціни на овочі і м’ясо

Овочі як м'ясо — ціна продуктів на Київському базарі в Одесі
Морози, перебої з логістикою та зростання витрат на вирощування і перевезення товарів безпосередньо впливають на асортимент і ціни. Узимку покупці заходять на базар рідше, але приходять цілеспрямовано — за конкретними продуктами і до перевірених продавців. Самі ж торговці кажуть: сьогодні виживає той, хто може втримати якість і довіру клієнта, навіть коли навколо дорожчає все.
Журналісти Новини.LIVE побували на Київському ринку щоб дізнатися, як виживають продавці у морози, як зберігають товар та що з продуктів піднялось в ціні цього тижня.
Овочі на базарі
Про ситуацію з овочами продавці говорять відверто. Більшість позицій зараз — тепличні, а це означає великі витрати на опалення, електрику і догляд. Додається й фактор імпорту: частина товарів іде з-за кордону, а там свої проблеми — від погодних катаклізмів до зростання валютного курсу. Саме тому ціни на овочі взимку часто зрівнюються з м’ясними.
"На даний момент подивіться в календар: зараз у нас зима, правильно? Тож овочі фактично прирівнюються до м’яса. Їх же потрібно виростити — теплиці, обігрів, це колосальні витрати. Подорожчала логістика, солярка, зросли курси долара й євро. Плюс у Туреччині наводнення — у результаті дорожчає абсолютно все", — каже продавець Анатолій.
Вартість овочів
- Морква — 30 грн/кг
- Буряк — 30 грн/кг
- Картопля — 30 грн/кг
- Цибуля — 20 грн/кг
- Капуста — 20 грн/кг
- Капуста молода — 40 грн/кг
- Капуста "світла" — 45 грн/кг
- Кабачок — 100 грн/кг
- Огірок — 120 грн/кг
- Помідор "гілочка" — 140 грн/кг
- Помідори чері — 140 грн/кг
Фрукти на базарі
Фруктові ряди виглядають трохи жвавіше, але і тут свій ринок виживання. Українське яблуко тримається за рахунок якості й сортів, яких не знайти в супермаркетах. Люди готові платити більше, якщо знають, за що саме платять. На Київському базарі покупці часто шукають не найдешевше, а "своє" — перевірене і смачне. Тут важлива не тільки ціна, а й смак, аромат, текстура. Продавці кажуть: у цьому й головна конкуренція з супермаркетами.
"Здебільшого у нас беруть яблука дорожчі. У супермаркетах велика конкуренція — там багато дешевших, простіших сортів. А до нас люди приходять саме за тими яблуками, яких у супермаркеті не знайдеш: Хані Крісп, Фуджі, за красивою, великою, твердою семеринкою. Наша основна ставка — на справді якісне, класне яблуко", — зазначає продавець Ярослав.
Вартість фруктів
- Гранат Сирія — 200 грн/кг
- Гранат Туреччина — 180 грн/кг
- Мандарини Туреччина — 120 грн/кг
- Мандарини Іспанія — 170 грн/кг
- Апельсини — 170 грн/кг
- Грейпфрут — 200 грн/кг
- Ківі gold — 430 грн/кг
- Яблука "Голден" — 50 грн/кг
- Яблука "Фуджі" — 60 грн/кг
- Яблука "Гала" — 60 грн/кг
Квашена продукція
У рядах із квашеною продукцією — майже тиша. Морози відлякують покупців, а самі продавці виходять на роботу не щодня. Узимку тут важливо не втратити товар і не стояти цілий день на холоді без клієнтів. Багато прилавків зачинені, інші працюють кілька годин. Торгівля йде повільно, без поспіху і шуму.
"Ціна не падає, але й не зростає — усе стабільно. Зараз морози. Я, якщо чесно, сьогодні тут перший день, тож і людей небагато. Ринок самі бачите — майже всі точки зачинені, практично нікого немає. Люди просто не приходять, бо холодно", — каже продавчиня Ірина.
Вартість солінь
- Капуста квашена — 100 грн/кг
- Салат — 150 грн/кг
- Яблука квашені — 150 грн/кг
- Огірки квашені — 120 грн/кг
- Помідори квашені — 100 грн/кг
- Шриби мареновані — 400 грн/кг
- Крижалі — 100 грн/кг
- Морква натерта — 200 грн/кг
Мясо на базарі
М’ясні ряди тримаються стабільніше. Свинина залишається одним із головних продуктів зимового столу, і попит на неї є завжди. Покупці часто беруть шматок "на борщ", на холодець або на запікання. Узимку люди більше готують удома, і м’ясо — основа багатьох страв. Продавці це знають і тримають асортимент максимально повним.
"У мене гарна домашня свининка, з соломкою, добре вижарена. Є гарний бекон — 250, ребра — 300, челогач — 300. Голяшка — 120 гривень за кілограм, є дуже гарні язики — по 200 гривень. Поки що ціни тримаються стабільно, а як буде далі — сказати не можу", — зазначає продавчиня Олена.
Вартість мяса
- Задня частина — 260 грн/кг
- Шийка — 330 грн/кг
- Філе — 330 грн/кг
- Бекон — 250 грн/кг
- Ребра — 300 грн/кг
- Челегач — 300 грн/кг
- Галяшка — 120 грн/кг
- Язик свинячий — 200 грн/кг
- Вуха — 70 грн / пара
- Хвіст — 70 грн/шт
- Топлений жир — 70 грн / 0,5 кг
- Внутряк — 70 грн/кг
- Бутер — 50 грн/шт
- Печінка свиняча — 80 грн/кг
Копчена продукція
Копченості та домашні заготовки — окрема історія Київського ринку. Тут важлива не лише ціна, а й довіра. Люди купують у тих, кого знають роками. Домашня тушонка, ковбаси, балик — це те, що асоціюється з "справжнім базаром".
"Це все домашнє, так, я сама роблю. От і виходить 120 гривень. Бачите, які баночки? Є тушонка, є квасоля з м’ясом, гречка з м’ясом — усе домашнє. Ми самі все робимо й виробляємо вже дуже давно", — каже продавчиня Наталія.
Вартість копченостей
- Почеревок — 360 грн/кг
- Свинина — 385 грн/кг
- Курка — 340 грн/кг
- Балик — 440 грн/кг
- Шийка копчена — 420 грн/кг
- Яблучки (ковбасні/м’ясні) — 400 грн/кг
- Сальна ковбаса — 160–220 грн/кг
- Сардельки — 250 грн/кг
- Сирокопчена ковбаса — 600–750 грн/кг
Спеції на базарі
Ряди зі спеціями на Київському базарі завжди привертають увагу ароматами. Узимку тут особливо відчувається контраст між холодом на вулиці й теплом запахів кориці, куркуми, зіри та перцю. Покупці зупиняються не лише за приправами, а й за натхненням для домашньої кухні.
"Це Узбекистан, спеції натуральні, без глутамату. Починаємо від 50–100 грамів і вище. Для всього: для першого, другого, рибних і м’ясних страв. Для всіх є у нас спеції. І ще додатково є сувеніри", — каже продавець Ібрагім.
Вартість спецій
- Кумін — 100 грн/100 г
- Кардамон — 600 грн/100 г
- Інші спеції — від 50 грн/100 г
Риба на базарі
Рибні ряди взимку — одні з найпрактичніших на ринку. Оселедець залишається базовим продуктом: його беруть і до картоплі, і на салати, і просто "під хліб". Покупці уважно дивляться не лише на якість, а й на різницю в ціні між базаром і магазинами. Продавці це розуміють і намагаються втримати планку нижче, ніж у супермаркетах. Тут принцип простий: якщо людина бачить вигоду — вона повертається.
"Якщо селедка — у магазинчиках 220, на Южному теж 220. У нас 190. Ціна тримається для людей. Працюємо для людей", — каже продавчиня Тетяна.
Вартість риби
- Оселедець копчений — 230 грн/кг
- Хамса/оселедець малосольний — 180 грн/кг
- Кілька балтійська — 170 грн/кг
- Кілька морожена — 170 грн/кг
- Мойва — 220 грн/кг
- Салака — 120 грн/кг
- Брюшка форелі — 260 грн/кг
- Обріз сьомги — 600 грн/кг
- Хребти рибні — 110 грн/кг
- Хек молочний — 185 грн/кг
- Креветки великі — 450 грн/кг
- Креветки дрібні — 350 грн/кг
- Креветки королівські — 450 грн/кг
- Кальмар — 300 грн/кг
Зимовий Київський ринок в Одесі сьогодні — це простір виживання і взаємної довіри. Тут кожна ціна формується не лише з націнки, а з реальних витрат: на світло, тепло, логістику і збереження товару. Покупці приходять рідше, але обирають уважніше — шукають якість, стабільність і "свого" продавця.
