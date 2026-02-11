Киевский базар в Одессе - как изменились цены на овощи и мясо

Мужчина выбирает помидоры на базаре. Фото: Новини.LIVE

Морозы, перебои с логистикой и рост затрат на выращивание и перевозку товаров напрямую влияют на ассортимент и цены. Зимой покупатели заходят на базар реже, но приходят целенаправленно — за конкретными продуктами и к проверенным продавцам. Сами же торговцы говорят: сегодня выживает тот, кто может удержать качество и доверие клиента, даже когда вокруг дорожает все.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском рынке чтобы узнать, как выживают продавцы в морозы, как хранят товар и что из продуктов поднялось в цене на этой неделе.

Овощи на базаре

О ситуации с овощами продавцы говорят откровенно. Большинство позиций сейчас — тепличные, а это означает большие затраты на отопление, электричество и уход. Добавляется и фактор импорта: часть товаров идет из-за границы, а там свои проблемы — от погодных катаклизмов до роста валютного курса. Именно поэтому цены на овощи зимой часто сравниваются с мясными.

"На данный момент посмотрите в календарь: сейчас у нас зима, правильно? Поэтому овощи фактически приравниваются к мясу. Их же нужно вырастить — теплицы, обогрев, это колоссальные затраты. Подорожала логистика, солярка, выросли курсы доллара и евро. Плюс в Турции наводнение — в результате дорожает абсолютно все", — говорит продавец Анатолий.

Продавец Анатолий об овощах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Морковь — 30 грн/кг

Свекла — 30 грн/кг

Картофель — 30 грн/кг

Лук — 20 грн/кг

Капуста — 20 грн/кг

Капуста молодая — 40 грн/кг

Капуста "светлая" — 45 грн/кг

Кабачок — 100 грн/кг

Огурец — 120 грн/кг

Помидор "веточка" — 140 грн/кг

Помидоры черри — 140 грн/кг

Стоимость сочных помидор. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Фруктовые ряды выглядят немного живее, но и здесь свой рынок выживания. Украинское яблоко держится за счет качества и сортов, которых не найти в супермаркетах. Люди готовы платить больше, если знают, за что именно платят. На Киевском базаре покупатели часто ищут не самое дешевое, а "свое" — проверенное и вкусное. Здесь важна не только цена, но и вкус, аромат, текстура. Продавцы говорят: в этом и главная конкуренция с супермаркетами.

"В основном у нас берут яблоки дороже. В супермаркетах большая конкуренция — там много более дешевых, простых сортов. А к нам люди приходят именно за теми яблоками, которых в супермаркете не найдешь: Хани Крисп, Фуджи, за красивой, большой, твердой семеркой. Наша основная ставка — на действительно качественное, классное яблоко", — отмечает продавец Ярослав.

Продавец Ярослав о фруктах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

Гранат Сирия — 200 грн/кг

Гранат Турция — 180 грн/кг

Мандарины Турция — 120 грн/кг

Мандарины Испания — 170 грн/кг

Апельсины — 170 грн/кг

Грейпфрут — 200 грн/кг

Киви gold — 430 грн/кг

Яблоки "Голден" — 50 грн/кг

Яблоки "Фуджи" — 60 грн/кг

Яблоки "Гала" — 60 грн/кг

Стоимость яблок на базаре. Фото: Новини.LIVE

Квашеная продукция

В рядах с квашеной продукцией — почти тишина. Морозы отпугивают покупателей, а сами продавцы выходят на работу не каждый день. Зимой здесь важно не потерять товар и не стоять целый день на холоде без клиентов. Многие прилавки закрыты, другие работают несколько часов. Торговля идет медленно, без спешки и шума.

"Цена не падает, но и не растет — все стабильно. Сейчас морозы. Я, если честно, сегодня здесь первый день, поэтому и людей немного. Рынок сами видите — почти все точки закрыты, практически никого нет. Люди просто не приходят, потому что холодно", — говорит продавщица Ирина.

Продавщица Ирина о солении. Фото: Новини.LIVE

Стоимость солений

Капуста квашеная — 100 грн/кг

Салат — 150 грн/кг

Яблоки квашеные — 150 грн/кг

Огурцы соленые — 120 грн/кг

Помидоры соленые — 100 грн/кг

Шрибы маренованные — 400 грн/кг

Крижали — 100 грн/кг

Морковь натертая — 200 грн/кг

Соленые помидоры в судочке. Фото: Новини.LIVE

Мясо на базаре

Мясные ряды держатся стабильнее. Свинина остается одним из главных продуктов зимнего стола, и спрос на нее есть всегда. Покупатели часто берут кусок "на борщ", на холодец или на запекание. Зимой люди больше готовят дома, и мясо — основа многих блюд. Продавцы это знают и держат ассортимент максимально полным.

"У меня хорошая домашняя свининка, с соломкой, хорошо выжаренная. Есть хороший бекон — 250, ребра — 300, челогач — 300. Голяшка — 120 гривен за килограмм, есть очень хорошие языки — по 200 гривен. Пока цены держатся стабильно, а как будет дальше — сказать не могу", — отмечает продавщица Елена.

Продавщица Елена о мясе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса

Задняя часть — 260 грн/кг

Шейка — 330 грн/кг

Филе — 330 грн/кг

Бекон — 250 грн/кг

Ребра — 300 грн/кг

Челегач — 300 грн/кг

Галяшка — 120 грн/кг

Язык свиной — 200 грн/кг

Уши — 70 грн/пару

Хвост — 70 грн/шт

Топленый жир — 70 грн/кг

Внутряк — 70 грн/кг

Бутер — 50 грн/шт

Печень свиная — 80 грн/кг

Свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Копченая продукция

Копчености и домашние заготовки — отдельная история Киевского рынка. Здесь важна не только цена, но и доверие. Люди покупают у тех, кого знают годами. Домашняя тушенка, колбасы, балык — это то, что ассоциируется с "настоящим базаром".

"Это все домашнее, да, я сама делаю. Вот и получается 120 гривен. Видите, какие баночки? Есть тушенка, есть фасоль с мясом, гречка с мясом — все домашнее. Мы сами все делаем и производим уже очень давно",— говорит продавщица Наталья.

Продавщица Наталья о копченостях. Фото: Новини.LIVE

Стоимость копченостей

Почеревок — 360 грн/кг

Свинина — 385 грн/кг

Курица — 340 грн/кг

Балык — 440 грн/кг

Шейка копченая — 420 грн/кг

Яблочки (колбасные/мясные) — 400 грн/кг

Сальная колбаса — 160-220 грн/кг

Сардельки — 250 грн/кг

Сырокопченая колбаса — 600-750 грн/кг

Копчености на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Специи на базаре

Ряды со специями на Киевском базаре всегда привлекают внимание ароматами. Зимой здесь особенно ощущается контраст между холодом на улице и теплом запахов корицы, куркумы, зиры и перца. Покупатели останавливаются не только за приправами, но и за вдохновением для домашней кухни.

"Это Узбекистан, специи натуральные, без глутамата. Начинаем от 50-100 граммов и выше. Для всего: для первого, второго, рыбных и мясных блюд. Для всех есть у нас специи. И еще дополнительно есть сувениры", — говорит продавец Ибрагим.

Продавец Ибрагим о специях. Фото: Новини.LIVE

Стоимость специй

Кумин — 100 грн/100 г

Кардамон — 600 грн/100 г

Другие специи — от 50 грн/100 г

Разновидность специй на базаре. Фото: Новини.LIVE

Рыба на базаре

Рыбные ряды зимой — одни из самых практичных на рынке. Сельдь остается базовым продуктом: ее берут и к картошке, и на салаты, и просто "под хлеб". Покупатели внимательно смотрят не только на качество, но и на разницу в цене между базаром и магазинами. Продавцы это понимают и стараются удержать планку ниже, чем в супермаркетах. Здесь принцип простой: если человек видит выгоду — он возвращается.

"Если селедка - в магазинчиках 220, на Южном тоже 220. У нас 190. Цена держится для людей. Работаем для людей", — говорит продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о рыбе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы

Сельдь копченая — 230 грн/кг

Хамса/селедка малосольная — 180 грн/кг

Килька балтийская — 170 грн/кг

Килька мороженая — 170 грн/кг

Мойва — 220 грн/кг

Салака — 120 грн/кг

Брюшко форели — 260 грн/кг

Обрез семги — 600 грн/кг

Хребты рыбные — 110 грн/кг

Хек молочный — 185 грн/кг

Креветки крупные — 450 грн/кг

Креветки мелкие — 350 грн/кг

Креветки королевские — 450 грн/кг

Кальмар — 300 грн/кг

Ассортимент рыбы на базаре. Фото: Новини.LIVE

Зимний Киевский рынок в Одессе сегодня — это пространство выживания и взаимного доверия. Здесь каждая цена формируется не только из наценки, а из реальных затрат: на свет, тепло, логистику и сохранность товара. Покупатели приходят реже, но выбирают внимательнее — ищут качество, стабильность и "своего" продавца.

Ранее мы писали, что на рынке Черемушки в Одессе мясо птицы заметно подорожало. Больше всего выросли цены на курятину и утку — именно те позиции, которые одесситы покупают чаще всего. А также о том что из-за непогоды, молочная продукция на одесских базарах держит стабильные цены. Продавцы уверяют, что стоимость творога, сметаны и масла на Новом рынке не менялась.

