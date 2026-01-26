Ожеледиця в Одесі: різко зросла кількість травм

Люди намагаються пройти по слизькій дорозі. Фото: Новини.LIVE

На Одещині зберігаються складні погодні умови. На дорогах ожеледиця та туман ускладнюють рух. Повалено вже кілька дерев. Також до лікарів звернулися понад сотня людей. Комунальні служби працюють у посиленому режимі.

Про постраждалих журналістам Новини.LIVE підтвердили в департаменті охорони здоров’я Одеської міської ради.

Негода на Одещині

В Одеській області діє попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня — жовтого. До кінця доби прогнозують ожеледь і туман, видимість під час негоди знижується до 200–500 метрів. На дорогах і тротуарах утворилася ожеледиця, вночі можливі пориви східного вітру до 15–17 м/с.

Наслідки негоди вже даються взнаки. За інформацією КП "Міськзелентрест", зафіксовано дев’ять випадків падіння дерев і великих гілок. Озеленювачі продовжують ліквідовувати пошкодження. Комунальні служби посипають дороги та тротуари реагентами, задіяно 49 одиниць техніки.

комунальники розрізають гілку яка впала. Фото: ЖКС Одеси

Кількість постраждалих

Суттєво зросла й кількість травмованих. За добу ожеледиці до травмпунктів звернулися щонайменше 119 одеситів. Директорка департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Олена Колоденко зазначила, що це приблизно на 50% більше, ніж у звичайні дні, і медики фіксують подальше зростання звернень.

Мешканців області закликають бути обережними, за можливості обмежити пересування та уважно стежити за погодними попередженнями.

Нагадаємо, Новини.LIVE зафіксували Одесу вкриту крижаним хрусталем. Також ми писали, що через негоду на Одещині ускладнено рух транспорту.