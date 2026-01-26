Гололедица в Одессе: резко возросло количество травм

Люди пытаются пройти по скользкой дороге. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области сохраняются сложные погодные условия. На дорогах гололедица и туман затрудняют движение. Повалены уже несколько деревьев. Также к врачам обратились более сотни человек. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

О пострадавших журналистам Новини.LIVE подтвердили в департаменте здравоохранения Одесского городского совета.

Непогода в Одесской области

В Одесской области действует предупреждение об опасных метеорологических явлениях І уровня — желтого. До конца суток прогнозируют гололед и туман, видимость во время непогоды снижается до 200-500 метров. На дорогах и тротуарах образовалась гололедица, ночью возможны порывы восточного ветра до 15-17 м/с.

Последствия непогоды уже дают о себе знать. По информации КП "Горзелентрест", зафиксировано девять случаев падения деревьев и крупных веток. Озеленители продолжают ликвидировать повреждения. Коммунальные службы посыпают дороги и тротуары реагентами, задействовано 49 единиц техники.

коммунальщики разрезают упавшую ветку. Фото: ЖКС Одессы

Количество пострадавших

Существенно возросло и количество травмированных. За сутки гололеда в травмпункты обратились по меньшей мере 119 одесситов. Директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Колоденко отметила, что это примерно на 50% больше, чем в обычные дни, и медики фиксируют дальнейший рост обращений.

Жителей области призывают быть осторожными, по возможности ограничить передвижение и внимательно следить за погодными предупреждениями.

