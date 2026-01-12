Погода в Одесі 12 січня: мороз і ожеледиця

Ожеледиця тримається на дорогах — погода в Одесі сьогодні
Сьогодні, у понеділок, 12 січня, в Одесі збережеться морозна погода без істотних опадів. Водіям і пішоходам варто бути обережними через ожеледицю на дорогах і тротуарах.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
У місті очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують, але на вулицях можлива ожеледиця. Вітер західний, швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -6…-8 °С, удень — близько 0 °С.
Через нічні морози та денне підтавання на дорогах може бути слизько. Комунальні служби закликають одеситів уважніше пересуватися містом.
Погода в Одеській області
По області також буде мінлива хмарність без істотних опадів. Місцями зберігатиметься ожеледиця. Вітер західний, 7–12 м/с.
Уночі температура опуститься до -6…-11 °С, удень коливатиметься від -4 °С до +1 °С.
На автошляхах видимість добра, однак покриття може бути слизьким. Водіям радять дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
Погодні прикмети на 12 січня
- Якщо потепліло, то весна буде пізньою.
- Багато снігу випало — до дощового літа.
- Ясний і морозний день віщує багатий урожай.
