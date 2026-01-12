Відео
Головна Одеса Ожеледиця тримається на дорогах — погода в Одесі сьогодні

Ожеледиця тримається на дорогах — погода в Одесі сьогодні

Дата публікації: 12 січня 2026 05:36
Погода в Одесі 12 січня: мороз і ожеледиця
Дівчата йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, у понеділок, 12 січня, в Одесі збережеться морозна погода без істотних опадів. Водіям і пішоходам варто бути обережними через ожеледицю на дорогах і тротуарах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

У місті очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують, але на вулицях можлива ожеледиця. Вітер західний, швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -6…-8 °С, удень — близько 0 °С.

Через нічні морози та денне підтавання на дорогах може бути слизько. Комунальні служби закликають одеситів уважніше пересуватися містом.

Погода в Одеській області

По області також буде мінлива хмарність без істотних опадів. Місцями зберігатиметься ожеледиця. Вітер західний, 7–12 м/с.
Уночі температура опуститься до -6…-11 °С, удень коливатиметься від -4 °С до +1 °С.

На автошляхах видимість добра, однак покриття може бути слизьким. Водіям радять дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Погодні прикмети на 12 січня

  • Якщо потепліло, то весна буде пізньою.
  • Багато снігу випало — до дощового літа.
  • Ясний і морозний день віщує багатий урожай.

Нагадаємо, полярник пояснив ризики для Одеси через танення льодовиків. Також ми писали, що Одеса може піти під воду, через льодовик "Судного дня", який почав рухатися.

погода Одеса Одеська область зима морози Новини Одеси
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
