Погода в Одесі 12 січня: мороз і ожеледиця

Сьогодні, у понеділок, 12 січня, в Одесі збережеться морозна погода без істотних опадів. Водіям і пішоходам варто бути обережними через ожеледицю на дорогах і тротуарах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

У місті очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують, але на вулицях можлива ожеледиця. Вітер західний, швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -6…-8 °С, удень — близько 0 °С.

Через нічні морози та денне підтавання на дорогах може бути слизько. Комунальні служби закликають одеситів уважніше пересуватися містом.

Погода в Одеській області

По області також буде мінлива хмарність без істотних опадів. Місцями зберігатиметься ожеледиця. Вітер західний, 7–12 м/с.

Уночі температура опуститься до -6…-11 °С, удень коливатиметься від -4 °С до +1 °С.

На автошляхах видимість добра, однак покриття може бути слизьким. Водіям радять дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Погодні прикмети на 12 січня

Якщо потепліло, то весна буде пізньою.

Багато снігу випало — до дощового літа.

Ясний і морозний день віщує багатий урожай.

