Погода в Одессе 12 января: мороз и гололедица: мороз и гололедица

Гололедица держится на дорогах — погода в Одессе сегодня
Сегодня, в понедельник, 12 января, в Одессе сохранится морозная погода без существенных осадков. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными из-за гололеда на дорогах и тротуарах.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В городе ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, но на улицах возможна гололедица. Ветер западный, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -6...-8 °С, днем — около 0 °С.
Из-за ночных морозов и дневного подтаивания на дорогах может быть скользко. Коммунальные службы призывают одесситов внимательнее передвигаться по городу.
Погода в Одесской области
По области также будет переменная облачность без существенных осадков. Местами будет сохраняться гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.
Ночью температура опустится до -6...-11 °С, днем будет колебаться от -4 °С до +1 °С.
На автодорогах видимость хорошая, однако покрытие может быть скользким. Водителям советуют соблюдать безопасную скорость и дистанцию.
Погодные приметы на 12 января
- Если потеплело, то весна будет поздней.
- Много снега выпало — к дождливому лету.
- Ясный и морозный день предвещает богатый урожай.
