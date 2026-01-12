Погода в Одессе 12 января: мороз и гололедица: мороз и гололедица

Девушки идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, в понедельник, 12 января, в Одессе сохранится морозная погода без существенных осадков. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными из-за гололеда на дорогах и тротуарах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В городе ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, но на улицах возможна гололедица. Ветер западный, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -6...-8 °С, днем — около 0 °С.

Из-за ночных морозов и дневного подтаивания на дорогах может быть скользко. Коммунальные службы призывают одесситов внимательнее передвигаться по городу.

Погода в Одесской области

По области также будет переменная облачность без существенных осадков. Местами будет сохраняться гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.

Ночью температура опустится до -6...-11 °С, днем будет колебаться от -4 °С до +1 °С.

На автодорогах видимость хорошая, однако покрытие может быть скользким. Водителям советуют соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

Погодные приметы на 12 января

Если потеплело, то весна будет поздней.

Много снега выпало — к дождливому лету.

Ясный и морозный день предвещает богатый урожай.

