Україна
Гололедица держится на дорогах — погода в Одессе сегодня

Гололедица держится на дорогах — погода в Одессе сегодня

Дата публикации 12 января 2026 05:36
Погода в Одессе 12 января: мороз и гололедица: мороз и гололедица
Девушки идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, в понедельник, 12 января, в Одессе сохранится морозная погода без существенных осадков. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными из-за гололеда на дорогах и тротуарах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В городе ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, но на улицах возможна гололедица. Ветер западный, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -6...-8 °С, днем — около 0 °С.

Из-за ночных морозов и дневного подтаивания на дорогах может быть скользко. Коммунальные службы призывают одесситов внимательнее передвигаться по городу.

Погода в Одесской области

По области также будет переменная облачность без существенных осадков. Местами будет сохраняться гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.
Ночью температура опустится до -6...-11 °С, днем будет колебаться от -4 °С до +1 °С.

На автодорогах видимость хорошая, однако покрытие может быть скользким. Водителям советуют соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

Погодные приметы на 12 января

  • Если потеплело, то весна будет поздней.
  • Много снега выпало — к дождливому лету.
  • Ясный и морозный день предвещает богатый урожай.

Напомним, полярник объяснил риски для Одессы из-за таяния ледников. Также мы писали, что Одесса может уйти под воду, из-за ледника "Судного дня", который начал двигаться.

погода Одесса Одесская область зима морозы Новости Одессы
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
