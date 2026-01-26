Як не впасти в ожеледицю — основні правила при падінні та як уникнути травм

Люди обережно ходять по льоду. Фото: Новини.LIVE

Різка зміна погоди зробила одеські тротуари небезпечними. Дощ, який падає на холодний асфальт і миттєво замерзає, перетворює дороги на ковзанку. Люди змушені рухатися дрібними кроками, тримаючись за паркани, стіни будинків або навіть одне за одного. У місті фіксують зростання кількості падінь і травм. Комунальні служби намагаються реагувати, але через постійні перепади температури пісок і сіль не завжди дають миттєвий ефект.

Журналісти Новини.LIVE дізнавались як одесити рятуються в таку погоду та що радять фахівці.

Реклама

Читайте також:

Ожеледиця в Одесі

Одеситка Тетяна розповідає, що цього ранку їй довелося буквально вигадувати власні способи порятунку від падінь. Жінка каже, що без додаткових "хитрощів" на ногах утриматися майже неможливо. Вона розуміє: за такої погоди лід утворюється знову й знову. За її словами, ситуація змінюється щогодини, і навіть там, де зранку посипали, вже за кілька годин знову слизько. Саме тому багато людей вимушені йти дуже повільно

"Ганчірочки прив’язала на чоботи, щоб не падати, а раніше я просто так їхала. Це зараз трошки вже підтає, легше стає ходити. Вранці бачила комунальників, працювала, їздили, посипали трошки. Але якщо дощ іде зверху, воно знову замерзає. Тут навіть не їх провина, а погода", — каже Тетяна.

Одеситка Тетяна про ожеледицю. Фото: Новини.LIVE

Жінка перев'язала взуття, щоб не падати на льоду. Фото: Новини.LIVE

Схожу думку мають і інші мешканці міста, які вважають, що ожеледиця — це наслідок не лише недопрацювання служб, а й складних погодних умов. Люди кажуть: коли температура постійно коливається навколо нуля, боротися з льодом стає надзвичайно важко. У таких умовах навіть свіже посипання швидко втрачає ефект.

"Слизько. Враховуючи, що в мене взуття жорстке — то воно слизько, але всюди посипано. Навіть у спальному районі. Неможливо одразу все вирішити, коли воно замерзає миттєво, тому, в принципі, нормально", — говорить Марк.

Місцевий житель Марк про роботу комунальників. Фото: Новини.LIVE

Лід на тротуарах

Та не всі одесити поділяють такий спокійний погляд. Для багатьох ожеледиця стала справжнім випробуванням. Люди скаржаться, що у дворах і на зупинках громадського транспорту майже не видно піску.

"Кошмарний стан тротуарів, на четвереньках ходимо. Ніхто нічого не посипає. Ситуація критична. В Одесі не так часто таке буває — і саме в такі дні повинні були працювати комунальники", — каже Надія.

Одеситка Надія про тротуари. Фото: Новини.LIVE

Світлана мешкає в районі приватної забудови й каже, що бачить різницю між доглянутими подвір’ями та загальними вулицями. За її словами, біля окремих будинків і підприємців дійсно посипають, але далі — справжній лід.

"Передвигаємось, кроками курочок. Ну, в приватних будинках, де люди дивляться, за будинками, вони посипали. А так по вулиці… Ні, ні", — розповідає Світлана.

Місцева мешканка Світлана про приватний сектор. Фото: Новини.LIVE

Ще гостріше проблему описує Людмила, яка живе на Слобідці. За її словами, там ситуація виглядає набагато гірше, ніж у центральних районах. Вона каже: дороги перетворилися на суцільну ковзанку. Посипання люди там практично не бачать. А будь-який похід у магазин або на роботу — це стрес і страх упасти.

"Жахливо. Тут ще більше-менше. А там, де я живу, на Слобідці, там взагалі повністю каток. І нікуди не посипано нічого. Ну, що це таке", — каже Людмила.

Одеситка Людмила про стан Слобідки. Фото: Новини.LIVE

Як вберегти себе в ожеледицю

Ожеледиця небезпечна не лише падіннями, а й загальним хаосом на дорогах і тротуарах. У такі дні зростає кількість травм, ДТП та викликів екстрених служб. Саме тому рятувальники закликають одеситів бути максимально обережними й не ризикувати без потреби.

"Краще залишити дітей вдома, тому що, в першу чергу, найбільше чомусь падають діти. І в умовах ожеледиці треба дуже обережно йти взагалі по вулиці, дивитися, де посипані тротуари, посипані дороги. Не забувати, що в цих же умовах їдуть автівки оперативних служб — це медики, це наші рятувальники, це поліція. І тому треба бути дуже-дуже обережними, тому що це може бути небезпечно", — наголошує речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна про кригу. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники радять обирати взуття з неслизькою підошвою, не поспішати й тримати руки вільними, а не в кишенях. Також варто уникати різких рухів і не перебігати дорогу перед машинами. Водіям же рекомендують знижувати швидкість і бути готовими до екстреного гальмування. Ожеледиця — це той випадок, коли обережність може буквально врятувати здоров’я й життя.

Небезпека на водоймах

Ще одна серйозна загроза — тонка крига на водоймах. Попри застереження, люди продовжують виходити на лід, скорочувати шлях через ставки, лимани й річки. Це часто закінчується трагедіями. Уже на початку зимового сезону в області фіксували неодноразові випадки, коли лід ще не встиг набрати безпечної товщини, а люди вже виходили на водойми. Це закінчувалося трагедіями. Цієї зими вже є загиблі: у Березівському районі чоловік вийшов на річку, провалився під тонкий лід і потонув. Його тіло згодом дістали водолази ДСНС. Через нестабільні температури крига не встигає стати міцною. Вона може виглядати твердою зверху, але всередині бути дуже тонкою. Особливо небезпечно, коли на лід виходять діти. Саме в таких ситуаціях найчастіше стаються провали.

"В умовах нестабільної температури крига не стає щільною. Незалежно від того, це озеро в парку, лиман чи будь-яка водойма — вона не є безпечною", — підкреслює речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Озеро в Ізмаїлі на Одещині. Фото: Суспільне Одеса

Рятувальники закликають одеситів не ризикувати й не перевіряти лід "на міцність". Вони нагадують: жодна скорочена дорога не варта життя. А якщо людина все ж провалилася — головне не панікувати й одразу кликати на допомогу.

Як вибратися з-під льоду:

Головне — не панікувати. Якщо провалилися під лід, не кричіть і не борсайтесь — це тягне вниз. Спробуйте закинути руки на край криги й повільно виповзти. Кличте на допомогу, але не дозволяйте людям підходити близько — краще, щоб подали гілку, палицю чи ремінь. Хтось поруч має одразу телефонувати 101 або 103. Вибравшись, не вставайте — повзіть назад тим самим шляхом, яким прийшли, бо він найбезпечніший.

Раніше ми писали, що Одеса перетворилась на ковзанку, яка ситуація на вулицях міста зараз. А також, про те що в Одесі найближчим часом прогнозують складні погодні умови.