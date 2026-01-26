Как не впасть в гололедицу – основные правила при падении и как избежать травм

Люди осторожно ходят по льду. Фото: Новини.LIVE

Резкая смена погоды сделала одесские тротуары опасными. Дождь, который падает на холодный асфальт и мгновенно замерзает, превращает дороги в каток. Люди вынуждены двигаться мелкими шагами, держась за заборы, стены домов или даже друг за друга. В городе фиксируют рост количества падений и травм. Коммунальные службы пытаются реагировать, но из-за постоянных перепадов температуры песок и соль не всегда дают мгновенный эффект.

Журналисты Новини.LIVE узнавали как одесситы спасаются в такую погоду и что советуют специалисты.

Гололедица в Одессе

Одесситка Татьяна рассказывает, что этим утром ей пришлось буквально придумывать собственные способы спасения от падений. Женщина говорит, что без дополнительных "хитростей" на ногах удержаться почти невозможно. Она понимает: при такой погоде лед образуется снова и снова. По ее словам, ситуация меняется каждый час, и даже там, где утром посыпали, уже через несколько часов снова скользко. Именно поэтому многие люди вынуждены идти очень медленно

"Тряпочки привязала на сапоги, чтобы не падать, а раньше я просто так ехала. Это сейчас немножко уже подтаивает, легче становится ходить. Утром видела коммунальщиков, работала, ездили, посыпали немножко. Но если дождь идет сверху, оно снова замерзает. Здесь даже не их вина, а погода", — говорит Татьяна.

Одесситка Татьяна о гололеде. Фото: Новини.LIVE

Женщина перевязала обувь, чтобы не падать на льду. Фото: Новини.LIVE

Похожее мнение имеют и другие жители города, которые считают, что гололедица — это следствие не только недоработки служб, но и сложных погодных условий. Люди говорят: когда температура постоянно колеблется вокруг нуля, бороться со льдом становится чрезвычайно трудно. В таких условиях даже свежая посыпка быстро теряет эффект.

"Скользко. Учитывая, что у меня обувь жесткая — то оно скользко, но везде посыпано. Даже в спальном районе. Невозможно сразу все решить, когда оно замерзает мгновенно поэтому в принципе, нормально", — говорит Марк.

Местный житель Марк о работе коммунальщиков. Фото: Новини.LIVE

Лед на тротуарах

Но не все одесситы разделяют такой спокойный взгляд. Для многих гололедица стала настоящим испытанием. Люди жалуются, что во дворах и на остановках общественного транспорта почти не видно песка.

"Кошмарное состояние тротуаров, на четвереньках ходим. Никто ничего не посыпает. Ситуация критическая. В Одессе не так часто такое бывает - и именно в такие дни должны были работать коммунальщики", — говорит Надежда.

Одесситка Надежда о тротуарах. Фото: Новини.LIVE

Светлана живет в районе частной застройки и говорит, что видит разницу между ухоженными дворами и общими улицами. По ее словам, возле отдельных домов и предпринимателей действительно посыпают, но дальше — настоящий лед.

"Передвигаемся, шагами курочек. Ну, в частных домах, где люди смотрят, за домами, они посыпали. А так по улице... Нет, нет", — рассказывает Светлана.

Местная жительница Светлана о частном секторе. Фото: Новини.LIVE

Еще острее проблему описывает Людмила, которая живет на Слободке. По ее словам, там ситуация выглядит гораздо хуже, чем в центральных районах. Она говорит: дороги превратились в сплошной каток. Посыпки люди там практически не видят. А любой поход в магазин или на работу — это стресс и страх упасть.

"Ужасно. Здесь еще более или менее. А там, где я живу, на Слободке, там вообще полностью каток. И никуда не посыпано ничего. Ну, что это такое", — говорит Людмила.

Одесситка Людмила о состоянии Слободки. Фото: Новини.LIVE

Как уберечь себя в гололед

Гололедица опасна не только падениями, но и общим хаосом на дорогах и тротуарах. В такие дни возрастает количество травм, ДТП и вызовов экстренных служб. Именно поэтому спасатели призывают одесситов быть максимально осторожными и не рисковать без надобности.

"Лучше оставить детей дома, потому что, в первую очередь, больше всего почему-то падают дети. И в условиях гололеда надо очень осторожно идти вообще по улице, смотреть, где посыпаны тротуары, посыпаны дороги. Не забывать, что в этих же условиях едут машины оперативных служб — это медики, это наши спасатели, это полиция. И поэтому надо быть очень-очень осторожными, потому что это может быть опасно", — отмечает пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

Пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина о льду. Фото: Новини.LIVE

Спасатели советуют выбирать обувь с нескользкой подошвой, не спешить и держать руки свободными, а не в карманах. Также стоит избегать резких движений и не перебегать дорогу перед машинами. Водителям рекомендуют снижать скорость и быть готовыми к экстренному торможению. Гололедица — это тот случай, когда осторожность может буквально спасти здоровье и жизнь.

Опасность на водоемах

Еще одна серьезная угроза — тонкий лед на водоемах. Несмотря на предостережения, люди продолжают выходить на лед, сокращать путь через пруды, лиманы и реки. Это часто заканчивается трагедиями. Уже в начале зимнего сезона в области фиксировали неоднократные случаи, когда лед еще не успел набрать безопасную толщину, а люди уже выходили на водоемы. Это заканчивалось трагедиями. Этой зимой уже есть погибшие: в Березовском районе мужчина вышел на реку, провалился под тонкий лед и утонул. Его тело впоследствии достали водолазы ГСЧС. Из-за нестабильных температур лед не успевает стать крепким. Он может выглядеть твердым сверху, но внутри быть очень тонким. Особенно опасно, когда на лед выходят дети. Именно в таких ситуациях чаще всего происходят провалы.

"В условиях нестабильной температуры лед не становится плотным. Независимо от того, это озеро в парке, лиман или любой водоем — он не является безопасным", — подчеркивает пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

Озеро в Измаиле в Одесской области. Фото: Суспільне Одесса

Спасатели призывают одесситов не рисковать и не проверять лед "на прочность". Они напоминают: ни одна сокращенная дорога не стоит жизни. А если человек все же провалился — главное не паниковать и сразу звать на помощь.

Как выбраться из-под льда:

Главное — не паниковать. Если провалились под лед, не кричите и не барахтайтесь — это тянет вниз. Попробуйте закинуть руки на край льда и медленно выползти. Позовите на помощь, но не позволяйте людям подходить близко — лучше, чтобы подали ветку, палку или ремень. Кто-то рядом должен сразу звонить по телефону 101 или 103. Выбравшись, не вставайте — ползите назад тем же путем, которым пришли, потому что он самый безопасный.

