Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Пенсії на Одещині — скільки платять в регіоні

Пенсії на Одещині — скільки платять в регіоні

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 15:20
Оновлено: 15:47
Середня пенсія на Одещині — понад 6200 гривень
Пенсіонери відпочивають на вулиці в Одесі. Фото ілюстративрне: Новини.LIVE

В Україні середня пенсія на початок жовтня становить 6,4 тисячі гривень. Одещина в десятці лідерів серед усіх регіонів. Водночас майже третина українських пенсіонерів живе на 3340 гривень, а понад чверть продовжують працювати.

Про це повідомили в "Опендатабот".

Реклама
Читайте також:

Лідери серед регіонів

За даними Пенсійного фонду, в Україні нині понад 10 мільйонів пенсіонерів. Середня виплата становить 6436 гривень, або близько 133 євро. Проте майже третина людей отримує лише 3340 гривень на місяць, а ще 4% — близько 2300 гривень. На Одещині пенсії вищі за середні — у середньому 6252 гривні. Це дозволило області увійти до десятка регіонів із найвищими виплатами. На першому місці Київ — там пенсіонери отримують 8848 гривень. Найменші пенсії — у Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській областях, де суми коливаються від 4997 до 5233 гривень.

Одещина серед лідерів за сумою пенсій
Мапа регіонів із сумою пенсій. Фото: Опендатабот

Водночас 2,8 мільйона пенсіонерів продовжують працювати після виходу на пенсію. Їхня середня виплата становить 7069 гривень. Для порівняння: середня українська пенсія залишається однією з найнижчих у Європі — приблизно 133 євро, що зіставно з Албанією. У Румунії та Болгарії пенсії становлять від 450 до 550 євро, а у Польщі та Чехії — близько 800–900 євро.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Одещина серед лідерів за кількістю штрафів від ТЦК. Також ми писали, що на Одещині велика частина ФОПів відкрита росіянами.

Одеса пенсії гроші пенсіонери Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації