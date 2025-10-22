Середня пенсія на Одещині — понад 6200 гривень

Пенсіонери відпочивають на вулиці в Одесі. Фото ілюстративрне: Новини.LIVE

В Україні середня пенсія на початок жовтня становить 6,4 тисячі гривень. Одещина в десятці лідерів серед усіх регіонів. Водночас майже третина українських пенсіонерів живе на 3340 гривень, а понад чверть продовжують працювати.

Про це повідомили в "Опендатабот".

Реклама

Читайте також:

Лідери серед регіонів

За даними Пенсійного фонду, в Україні нині понад 10 мільйонів пенсіонерів. Середня виплата становить 6436 гривень, або близько 133 євро. Проте майже третина людей отримує лише 3340 гривень на місяць, а ще 4% — близько 2300 гривень. На Одещині пенсії вищі за середні — у середньому 6252 гривні. Це дозволило області увійти до десятка регіонів із найвищими виплатами. На першому місці Київ — там пенсіонери отримують 8848 гривень. Найменші пенсії — у Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській областях, де суми коливаються від 4997 до 5233 гривень.

Мапа регіонів із сумою пенсій. Фото: Опендатабот

Водночас 2,8 мільйона пенсіонерів продовжують працювати після виходу на пенсію. Їхня середня виплата становить 7069 гривень. Для порівняння: середня українська пенсія залишається однією з найнижчих у Європі — приблизно 133 євро, що зіставно з Албанією. У Румунії та Болгарії пенсії становлять від 450 до 550 євро, а у Польщі та Чехії — близько 800–900 євро.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Одещина серед лідерів за кількістю штрафів від ТЦК. Також ми писали, що на Одещині велика частина ФОПів відкрита росіянами.