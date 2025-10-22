Видео
Видео

Пенсии в Одесской области — сколько платят в регионе

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 15:20
обновлено: 15:11
Средняя пенсия в Одесской области - более 6200 гривен
Пенсионеры отдыхают на улице в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине средняя пенсия на начало октября составляет 6,4 тысячи гривен. Одесская область в десятке лидеров среди всех регионов. В то же время почти треть украинских пенсионеров живет на 3340 гривен, а более четверти - продолжают работать.

Об этом сообщили в "Опендатабот".

Лидеры среди регионов

По данным Пенсионного фонда, в Украине сейчас более 10 миллионов пенсионеров. Средняя выплата составляет 6436 гривен, или около 133 евро. Однако почти треть людей получает только 3340 гривен в месяц, а еще 4% — около 2300 гривен. В Одесской области пенсии выше средних — в среднем 6252 гривны. Это позволило области войти в десятку регионов с самыми высокими выплатами. На первом месте Киев — там пенсионеры получают 8848 гривен. Самые маленькие пенсии — в Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях, где суммы колеблются от 4997 до 5233 гривен.

Одещина серед лідерів за сумою пенсій
Карта регионов с суммой пенсий. Фото: Опендатабот

В то же время 2,8 миллиона пенсионеров продолжают работать после выхода на пенсию. Их средняя выплата составляет 7069 гривен. Для сравнения: средняя украинская пенсия остается одной из самых низких в Европе — примерно 133 евро, что сопоставимо с Албанией. В Румынии и Болгарии пенсии составляют от 450 до 550 евро, а в Польше и Чехии — около 800-900 евро.

Напомним, мы сообщали, что Одесская область среди лидеров по количеству штрафов от ТЦК. Также мы писали, что в Одесской области большая часть ФЛП открыта россиянами.

Одесса пенсии деньги пенсионеры Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
