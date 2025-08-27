Пентхаус за 700 тисяч доларів в Одесі - який вигляд він має

Вигляд з тераси. Фото: скриншот з відео із соцмереж

В Аркотелі на Аркадійській Аллеї в Одесі продають пентхаус на 11 поверсі із дивовижним видом на море. Однак вартість такої нерухомості по кишені не кожному — 700 тисяч доларів США.

Відео з оглядом пентхауса шириться соцмережами.

Пентхаус за 700 тисяч

Пентхаус розташований на 11-му поверсі будівлі. Всередині є 2 окремі спальні та стільки ж санвузлів. Гостинна, з якої можна побачити узбережжя, складає площу у 50 квадратних метрів. Наявна і просторова гардеробна. Тераса із виглядом на море на на місто розташована навколо апартаментів, а вийти на неї можна з будь-якої кімнати.

"На цій терасі по ранках можна навіть під кофе спринт давати. Вигляд на Аркадію, Аркадійський палац... Вид просто дивовижний...",— каже автор відео.

Коштує цей об'єкт нерухомості 700 тисяч доларів. Однак пентхаус продається від забудовника, тому приміщення ще потребують певних вкладень у капітальний ремонт. Крім того, покупцю необхідно буде придбати всю побутову техніку та меблі.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про віллу в Одесі за 3,5 мільйони доларів. А також про те, як виглядає квартира російського генерала у нашому місті.