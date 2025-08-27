Пентхаус за 700 тысяч долларов в Одессе - как он выглядит

Вид с террасы. Фото: скриншот из видео из соцсетей

В Аркотеле на Аркадийской Аллее в Одессе продают пентхаус на 11-м этаже с удивительным видом на море. Однако стоимость такой недвижимости по карману не каждому — 700 тысяч долларов США.

Видео с осмотром пентхауса распространяется по соцсетям.

Пентхаус за 700 тысяч

Пентхаус расположен на 11-м этаже здания. Внутри есть две отдельные спальни и столько же санузлов. Гостиная, из которой можно увидеть побережье, — 50 квадратных метров. Имеется и просторная гардеробная. Терраса с видом на море и на город расположена вокруг апартаментов, а выйти на нее можно из любой комнаты.

"На этой террасе по утрам можно даже под кофе спринт давать. Вид на Аркадию, Аркадийский дворец... Вид просто удивительный..." — говорит автор видео.

Стоит этот объект недвижимости 700 тысяч долларов. Однако пентхаус продается от застройщика, поэтому помещения еще требуют определенных вложений в капитальный ремонт. Кроме того, покупателю необходимо будет приобрести всю бытовую технику и мебель.

