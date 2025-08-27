Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Пентхаус в Одессе с видом на море — какая его цена

Пентхаус в Одессе с видом на море — какая его цена

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 16:57
Пентхаус за 700 тысяч долларов в Одессе - как он выглядит
Вид с террасы. Фото: скриншот из видео из соцсетей

В Аркотеле на Аркадийской Аллее в Одессе продают пентхаус на 11-м этаже с удивительным видом на море. Однако стоимость такой недвижимости по карману не каждому — 700 тысяч долларов США.

Видео с осмотром пентхауса распространяется по соцсетям.

Реклама
Читайте также:

Пентхаус за 700 тысяч

Пентхаус расположен на 11-м этаже здания. Внутри есть две отдельные спальни и столько же санузлов. Гостиная, из которой можно увидеть побережье, — 50 квадратных метров. Имеется и просторная гардеробная. Терраса с видом на море и на город расположена вокруг апартаментов, а выйти на нее можно из любой комнаты.

"На этой террасе по утрам можно даже под кофе спринт давать. Вид на Аркадию, Аркадийский дворец... Вид просто удивительный..." — говорит автор видео.

Стоит этот объект недвижимости 700 тысяч долларов. Однако пентхаус продается от застройщика, поэтому помещения еще требуют определенных вложений в капитальный ремонт. Кроме того, покупателю необходимо будет приобрести всю бытовую технику и мебель.

Напомним, еще недавно мы писали о вилле в Одессе за 3,5 миллиона долларов. А также о том, как выглядит квартира российского генерала в нашем городе.

Одесса недвижимость цены на квартиры Новости Одессы продажа
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации