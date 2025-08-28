Відео
Головна Одеса Пентхаус за 155 тис. дол. в Одесі — які його плюси

Пентхаус за 155 тис. дол. в Одесі — які його плюси

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 17:05
Пентхаус в Одесі за 155 000 доларів - як виглядає
Вікно у пентхаусі. Фото: скриншот відео із соцмереж

В Одесі продається пентхаус із вражаючим видом на море та із власним басейном. Коштує такий об'єкт нерухомості 155 тисяч доларів, однак є можливість придбати його на виплат.

Відео з оглядом пентхауса шириться соцмережами.

Читайте також:

Пентхаус в Одесі

Пентхаус розташований на даху будинку на Французському бульварі. Загальна площа приміщення — 330 квадратних метрів. У наявності дві величезні тераси, одна з яких із виглядом на море. 

Прибудинкова територія також доглянута та прикрашена яскравими клумбами. Крім того, всередині житлового приміщення є власний невеличкий басейн.

"Ви зараз помрете, дивіться: в квартирі є навіть басейн із видом на море. Де ви ще таке побачите?" — каже авторка відео.

Коштує такий пентхаус 155 000 доларів, однак є можливість придбати його у розстрочку.

Слід зазначити, що приміщення продаються від забудовника, тому покупцю доведеться вкластися у капітальний ремонт. А ще придбати всю побутову техніку та меблі, аби там можна було жити.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про віллу, яку продають за 3,5 мільйона доларів. А також про те, скільки коштує квартира в Одесі на цокольному поверсі.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
