Пентхаус в Одесі за 155 000 доларів - як виглядає

Пентхаус за 155 тис. дол. в Одесі — які його плюси
В Одесі продається пентхаус із вражаючим видом на море та із власним басейном. Коштує такий об'єкт нерухомості 155 тисяч доларів, однак є можливість придбати його на виплат.
Відео з оглядом пентхауса шириться соцмережами.
Пентхаус в Одесі
Пентхаус розташований на даху будинку на Французському бульварі. Загальна площа приміщення — 330 квадратних метрів. У наявності дві величезні тераси, одна з яких із виглядом на море.
Прибудинкова територія також доглянута та прикрашена яскравими клумбами. Крім того, всередині житлового приміщення є власний невеличкий басейн.
"Ви зараз помрете, дивіться: в квартирі є навіть басейн із видом на море. Де ви ще таке побачите?" — каже авторка відео.
Коштує такий пентхаус 155 000 доларів, однак є можливість придбати його у розстрочку.
Слід зазначити, що приміщення продаються від забудовника, тому покупцю доведеться вкластися у капітальний ремонт. А ще придбати всю побутову техніку та меблі, аби там можна було жити.
