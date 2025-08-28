Видео
Пентхаус за 155 тыс. долл. в Одессе — какие его плюсы

Пентхаус за 155 тыс. долл. в Одессе — какие его плюсы

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 17:05
Пентхаус в Одессе за 155 000 долларов - как выглядит
Окно в пентхаусе. Фото: скриншот видео из соцсетей

В Одессе продается пентхаус с впечатляющим видом на море и с собственным бассейном. Стоит такой объект недвижимости 155 тысяч долларов, однако есть возможность приобрести его в рассрочку.

Видео с осмотром пентхауса распространяется по соцсетям.

Пентхаус в Одессе

Пентхаус расположен на крыше дома на Французском бульваре. Общая площадь помещения — 330 квадратных метров. В наличии 2 огромные террасы, одна из которых с видом на море.

Придомовая территория ухожена и украшена яркими клумбами. Кроме того, внутри жилого помещения есть собственный небольшой бассейн.

"Вы сейчас умрете, смотрите: в квартире есть даже бассейн с видом на море. Где вы еще такое увидите?" — говорит автор видео.

Стоит такой пентхаус 155 000 долларов, однако есть возможность приобрести его в рассрочку.

Следует отметить, что помещения продаются от застройщика, поэтому покупателю придется вложиться в капитальный ремонт. А еще приобрести всю бытовую технику и мебель, чтобы там можно было жить.

Напомним, недавно мы писали о вилле, которую продают за 3,5 миллиона долларов. А также о том, сколько стоит квартира в Одессе на цокольном этаже.

Басюл Елена
Автор:
Басюл Елена
