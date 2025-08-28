Пентхаус в Одессе за 155 000 долларов - как выглядит

Пентхаус за 155 тыс. долл. в Одессе — какие его плюсы
В Одессе продается пентхаус с впечатляющим видом на море и с собственным бассейном. Стоит такой объект недвижимости 155 тысяч долларов, однако есть возможность приобрести его в рассрочку.
Видео с осмотром пентхауса распространяется по соцсетям.
Пентхаус в Одессе
Пентхаус расположен на крыше дома на Французском бульваре. Общая площадь помещения — 330 квадратных метров. В наличии 2 огромные террасы, одна из которых с видом на море.
Придомовая территория ухожена и украшена яркими клумбами. Кроме того, внутри жилого помещения есть собственный небольшой бассейн.
"Вы сейчас умрете, смотрите: в квартире есть даже бассейн с видом на море. Где вы еще такое увидите?" — говорит автор видео.
Стоит такой пентхаус 155 000 долларов, однако есть возможность приобрести его в рассрочку.
Следует отметить, что помещения продаются от застройщика, поэтому покупателю придется вложиться в капитальный ремонт. А еще приобрести всю бытовую технику и мебель, чтобы там можно было жить.
