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Перегрупування російського флоту: де кораблі ворога

16 жовтня 2023 07:45
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Бакума Елена
журналіст
Россия прячет свои корабли опасаясь атаки со стороны Украины — заявил речник ВМС України Дмитро Плетенчук
Російські кораблі у Чорному морі. Фото: google
d869f3c4-e254-4603-8ee8-20e67762d800 - Бакума Елена
Бакума Елена
журналіст

На чорноморському флоті триває розосередження військових кораблів. Втім, ракетоносії досі розташовані на головній російській базі в Севастополі.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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За словами речника ВМС України, наразі відбувається розосередження кораблів. Адже зараз в бойових діях здебільшого беруть участь лише кораблі-носії крилатих ракет, тобто морські платформи, які мають далекобійність  озброєння близько 2 тис. км. Інші одиниці техніки намагаються перекинути на інші бази.

"Інші кораблі, в принципі, не беруть участі зараз у бойових діях. Відповідно, щоб не наражати їх на небезпеку, яка є в Чорному морі від нас, вони їх розосередили між військово-морським базами у Новоросійську та Феодосії", — зазначає Дмитро Плетенчук.

Головна база

Однак головною військо-морською базою Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря залишається Севастополь. Лише там завантажують ракети типу "Калібр". Відповідно, повністю покидати акваторію вони не збираються. Втім, каже речник, навіть там росіяни не відчувають себе у безпеці.

"Тому можемо сказати, що є тиск на чорноморський флот, є у них втрати. Але це велике військове угруповання. Там зараз понад 30 бойових кораблів — це не враховуючи катерів та допоміжного флоту, тому, відповідно, списувати з рахунків дуже зарано", — наголошує офіцер.

Нагадаємо, що російська армія почала частіше випускати у Чорне море ракетоносії без "Калібрів" на борту. Це для того, аби відвернути увагу ВМС України, щоб безпечніше переміщувати флот.

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