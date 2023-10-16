Россия заявила спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Российские корабли в Черном море. Фото: google

На черноморском флоте продолжается рассредоточение военных кораблей. Впрочем, ракетоносители до сих пор находятся на главной российской базе в Севастополе.

Об этом журналистам Новости.LIVE сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

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По словам спикера ВМС Украины, сейчас происходит рассредоточение кораблей. Ведь в боевых действиях в большинстве своем участвуют только корабли-носители крылатых ракет, то есть морские платформы, имеющие дальнобойность вооружения около 2 тыс. км. Остальные единицы техники пытаются перебросить на другие базы.

"Другие корабли, в принципе, не участвуют сейчас в боевых действиях. Соответственно, чтобы не подвергать их опасности, которая есть в Черном море от нас, они их рассредоточили между военно-морским базами в Новороссийске и Феодосии", — отмечает Дмитрий Плетенчук.

Главная база

Однако главной военно-морской базой Черноморского флота в акватории Черного моря остается Севастополь. Только там загружают ракеты типа "Калибр". Соответственно, полностью покидать акваторию они не собираются. Впрочем, говорит спикер, даже там россияне не чувствуют себя в безопасности.

"Поэтому можем сказать, что есть давление на черноморский флот, есть у них потери. Но это большая военная группировка. Там сейчас более 30 боевых кораблей — это не считая катеров и вспомогательного флота, поэтому, соответственно, списывать со счетов слишком рано", — заявляет офицер.

Напомним, что российская армия начала чаще выпускать в Черное море ракетоносители без "Калибров" на борту. Это для того, чтобы отвлечь внимание ВМС Украины, чтобы безопаснее перемещать флот.