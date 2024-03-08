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Перейшов на сторону окупантів — у Миколаєві судитимуть державного зрадника

8 березня 2024 17:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Перейшов на сторону окупантів — у Миколаєві судитимуть державного зрадника
Затриманий держзрадник. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону
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Чоловік, під час окупації територій Криму, перейшов на сторону ворога та зрадив лави ЗСУ. За вироком суду йому призначено позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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Подробиці діяльності

У 2014 році, під час тимчасової окупації території АР Крим, колишній начальник відділення зв’язку — начальник зв’язку штабу військової частини не з’явився на службу. Чоловік хотів  назавжди уникнути виконання своїй військових обов’язків.

Зрадивши ЗСУ, він перейшов на бік ворога. Таким чином, чоловік вчинив дезертирство та державну зраду. З 2014 року  фігурант проходив військову службу у складі армії окупанта.

Вирок суду

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури, суд Києва визнав чоловіка винним у дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією всього належного майна.

Нагадаємо, що у Миколаєві судитимуть жінку, яка у соцмережі поширювала дописи про війну в Україні. В постах вона всіляко виправдовувала дії країни-терористки. Наразі зрадницю затримали, їй загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що жителька Одеси всіляко допомагала окупантам готувати повітряну атаку на місто. Вона повідомляла росіянам про розташування сил української ППО, за що їй загрожує довічне ув'язнення.

Додамо, що на Миколаївщині затримали чоловіка, який поширював інформацію про ЗСУ в соцмережах. Він хотів, аби цим могли скористатись російські окупанти.

Одеса
Крим
суд
в'язниця
Миколаїв
Миколаївська область
прокуратура
держзрада
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