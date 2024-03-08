Перешел на сторону окупантов — в Николаеве будут судить государственного предателя

Задержангый госпредатель. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Мужчина, во время оккупации территорий Крыма, перешел на сторону врага и предал ряды ВСУ. По приговору суда ему назначено лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

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Подробности деятельности

В 2014 году, во время временной оккупации территории АР Крым, бывший начальник отделения связи – начальник связи штаба воинской части не явился на службу. Человек хотел навсегда избежать выполнения своих военных обязанностей.

Предав ВСУ, он перешел на сторону врага. Таким образом, мужчина совершил дезертирство и государственную измену. С 2014 года фигурант проходил военную службу в составе армии оккупанта.

Приговор суда

При поддержке публичного обвинения прокуроров Николаевской специализированной прокуратуры, суд Киева признал мужчину виновным в дезертирстве и государственной измене (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией всего положенного имущества.

Напомним, что в Николаеве будут судить женщину, которая в соцсети распространяла сообщения о войне в Украине. В постах она всячески оправдывала действия страны-террористки. Сейчас предательницу задержали, ей грозит лишение свободы.

Также мы писали, что жительница Одессы всячески помогала оккупантам готовить воздушную атаку на город. Она сообщала россиянам о расположении сил украинского ПВО, за что ей грозит пожизненное заключение.

Добавим, что в Николаевской области задержали мужчину, который распространял информацию об ВСУ в соцсетях. Он хотел, чтобы этим могли воспользоваться российские оккупанты.