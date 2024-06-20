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Перемовини про вступ України до ЄС розпочнуться наступного тижня

20 червня 2024 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вступ України до ЄС: коли чекати
Делегація країн Веймарського трикутника в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вже наступного тижня у Люксембурзі почнеться одна з найважливіших подій для України — переговори про членство у Європейському Союзі. Наша країна виконала всі умови та зобовʼязання, які перед нею ставили західні партнери. 

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомила віцепремʼєр-міністерка України та міністерка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина. 

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"Я хочу подякувати нашим партнерам, що гідно оцінили кроки України на шляху до європейської родини. Особливо свій внесок зробили країни Веймарського трикутника. Тож ми чекаємо на позитивні новини з Люксембургу", — розповіла посадовиця. 

Більше захисту для України

Крім того, міністерка зазначила, що основним питанням будь-яких зустрічей з партнерами залишається протиповітряна оборона України. 

"Найперше питання — це протиракетна оборона, яка дозволить захистити українців, українські міста, економіку та життя", — додала пані Стефанішина. 

Нагадаємо, сучасна російсько-українська війна на Чорному морі стала рушієм для військового прогресу. Сьогодні більшість операцій виконують безпілотники, яких у майбутньому має стати більше. 

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки схвалили ракетні удари вглиб РФ. Таким чином, Україна має змінити правила війни та повернути собі силову перевагу.  

Європейський союз
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