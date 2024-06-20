Вступ України до ЄС: коли чекати

Перемовини про вступ України до ЄС розпочнуться наступного тижня
Вже наступного тижня у Люксембурзі почнеться одна з найважливіших подій для України — переговори про членство у Європейському Союзі. Наша країна виконала всі умови та зобовʼязання, які перед нею ставили західні партнери.
Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомила віцепремʼєр-міністерка України та міністерка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.
"Я хочу подякувати нашим партнерам, що гідно оцінили кроки України на шляху до європейської родини. Особливо свій внесок зробили країни Веймарського трикутника. Тож ми чекаємо на позитивні новини з Люксембургу", — розповіла посадовиця.
Більше захисту для України
Крім того, міністерка зазначила, що основним питанням будь-яких зустрічей з партнерами залишається протиповітряна оборона України.
"Найперше питання — це протиракетна оборона, яка дозволить захистити українців, українські міста, економіку та життя", — додала пані Стефанішина.
Нагадаємо, сучасна російсько-українська війна на Чорному морі стала рушієм для військового прогресу. Сьогодні більшість операцій виконують безпілотники, яких у майбутньому має стати більше.
Також ми писали, що Сполучені Штати Америки схвалили ракетні удари вглиб РФ. Таким чином, Україна має змінити правила війни та повернути собі силову перевагу.
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